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Скрипник: Заре надо оттолкнуться от психологической ямы, в которую мы попали

Премьер-лига
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Наставник луганчан доволен победой

Скрипник: Заре надо оттолкнуться от психологической ямы, в которую мы попали

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями после победы над "Ворсклой" (1:0) в матче 6-го тура УПЛ.

"Бегали, старались, терпели. Чем отличается моя команда, тем что все эти трудности через себя пропускает. Первую игру официальную сыграли на ноль. Это тоже немаловажно для нас было. Те моменты, которые были в первом тайме – забываются, надо наигрывать, чтобы было дальше давление.

Хорошие замены были, вышли ребята, добавили, забили. Когда выигрываешь, то как-то легко разговаривать и рассказывать. Надо оттолкнуться от той ямки психологической, в которую мы попали. По физическим кондициям вопросов нет. Реализация, стандарты. "Ворскла" славится своими стандартами, мы и тут выдержали, так что большой комплимент команде.

Шевченко едет во вторник на дообследование в Киев. Дорвал он мышцу свою. Будет углубленное обследование, там будем уже дальше смотреть", - сказал Скрипник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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