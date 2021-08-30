Черноморец преждевременно записали в претенденты на вылет. О чём говорить после шестого тура УПЛ

Эмоциональность де Дзерби не соответствует эмоциональности "Шахтера". Команда не чувствует тренера

Вспоминается, каким эмоциональным вначале своей каденции в "Днепре-1" был Йовичевич. Он и сейчас не черствый, но теперь эмоции тренера уже регулируются игрой команды на футбольном поле (или наоборот - игра регулируется тренерскими эмоциями). У Роберто Де Дзерби и "Шахтера" пока такого симбиоза не наблюдается. "Горняки" начали матч в Ужгороде неспешно и не эмоционально, а тренер выгорал на своем рабочем месте. Выгорал настолько, что все эмоции были исчерпаны уже к середине второго тайма, когда дончане пропустили.

Если же говорить чисто об игре, а не эмоциональных составляющих, то проблем крайне много. Может ли такая команда как "Шахтер" позволять себе играть на удержание счета против такой команды как "Минай"? Даже если игра не в равных составах. Нормально ли это, когда у "Шахтера" на поле выходят новые игроки на замену, благодаря этому перестраивается тактическая модель и сразу команда пропускает гол? И вообще, правильно было выставлять на этот матч игроков основного состава, вымотанных Лигой чемпионов?

После первого матча с "Монако" де Дзерби в Одессе доверился Мудрику, Сикану, Конопле, Судакову и те выдали яркий поединок. В Ужгороде же был сильнейший состав с учетом лимита, но не было заряженности на результат. Потеря очков, которая полностью на совести Роберто Де Дзерби.

Не много ли ошибок на старте сезона? Игорь Семйон

Насколько хватит ресурсов "Вереса"?

Одним из наиболее приятных сюрпризов шестого тура стал перформанс "Вереса", который на выезде уничтожил "Десну" 4:0. Несмотря на классную игру Немчанинова, Сергийчука и прочих, главным героем той битвы стал Юрий Вирт, перестроивший команду на новую схему, подготовив ребят морально и тактически. Ровенчане практически безошибочно играли в обороне, а впереди забили четыре гола при четырех ударах в створ. Просто вау, а не реализация. Учитывая две последние победы, "Верес" взобрался сразу на восьмое место, но все ли так гладко у команды впереди? Есть сомнения.

Ровенчане - самая возрастная команда УПЛ. Это дает им плюс в плане опыта, однако временами высокий средний возраст может сыграть с ними злую шутку (травмы и прочие противные вещи). На дистанции "Вересу" может просто не хватить футболистов, так как по регламенту они не могут заявить более 21 игрока. Уже сейчас Вирт испытывает кадровые проблемы, когда Шестаков и Гегедош недоступны одновременно. Еще раз, у тренера под рукой оказался один форвард из трех, чего не хватит для игры в 4-4-2. В воскресенье коуч отлично справился, выбрав расстановку 4-5-1, но сколько еще козырей в рукаве у Юрия Николаевича?

У "Вереса" неплохая команда, с которой уже сейчас можно бороться не только за выживание, но и за середину таблицы УПЛ. Вопрос только в том, надолго ли хватит ресурсов команды, как часто будут травмироваться лидеры, сколько еще идей есть в арсенале Юрия Николаевича? Пока что Вирт справляется хорошо и последние заслуги "Вереса" - его заслуга. Георгий Грошев

Максимову пора пересмотреть свои взгляды на запасных

Уже ни для кого не секрет, что у Юрия Максимова есть каста избранных, которые при любых обстоятельствах и даже полуживыми выходят в стартовом составе, а также все остальные. Иногда даже кажется, что Юрий Вильевич в прямом смысле делит своих футболистов на нужных и нет. В прошлом футбольном году едва выиграли еврокубковую борьбу, хотя о необходимости удлинения скамейки говорилось ещё осенью прошлого года.

Вопрос кроется вот в чём. Зачем тогда тренерскому штабу те ребята, которые попадают в запас? С "Зарёй" Вильевич бросил в бой за 20 минут до финального свистка Эсеолу - игрока, который с начала сезона не получал так много игрового времени, форвард без игрового тонуса и не полностью ощущал взаимодействие партнёров на поле. Так вы его всё-таки маринуете в запасе и не доверяете или в важные моменты готовы сделать на него ставку? Похожая ситуация с Кушниренко, который ещё более глубокий запасной, но когда Скляр выдохся, ему замену хотя бы кем-то пришлось искать.

Очевидно, что Челядин сейчас выходит на поле только из-за свободной позиции. Подтянется Пуцлин (если подтянется) и Венсан Тилль, своих молодых не будет вообще. И это очень зря. Дело же не только в результате здесь и сейчас, что запасные вряд ли могут дать, но и в перспективе. Нельзя же всю жизнь прожить с обоймой из 12 игроков, все из которых найдены на трансферном рынке. Александр Рыженко

"Руху" нужен еще один центральный защитник. Желательно, опытный

Львовское дерби идеально описывает то, что пытается строить Леонид Кучук в "Рухе". Неспешный футбол, надежность в обороне, идеальная реализация. Сейчас все это еще далеко от идеала, однако, даже сравнивая львовян еще с их первыми матчами сезона, видно, что они прибавляют. Грамотнее играют впереди, понимают как использовать стандарты, и как минимизировать опасность у своих владений.

Победа 1:0 над "Львовом" - образец идеального футбола Кучука. "Сине-золотые" создали всего два момента, где выручил Панькив, а в остальном увязли в футболе соперника, не сумев ничего предложить. Главная задача руководства "Руха" - правильно использовать последние дни трансферного окна. Кучук любит надежность в обороне, однако её не будет с тремя центральными защитниками, два из которых (Стаменкович и Дидык) выпадают из-за травм. Львовянам нужен еще один центрбек, который сможет здесь и сейчас начать играть в старте, образовав надежную связку с Максимом Белым.

В остальном у "Руха" сейчас собран добротный набор игроков, где есть опытные старички (Федорчук, Белый, Мартынюк, Панькив и прочие), а также молодые таланты, которым еще есть куда расти. Феерии от их матчей ждать не стоит, однако с равными себе, "руховцы" будут брать очки. Ждем их в середине таблицы. Георгий Грошев

Кривенцов выжимает максимум из "Металлиста 1925"

Часть чемпионата до первой международной паузы харьковчане завершили на одиннадцатом месте с шестью баллами. Это лучше "Миная" и "Черноморца", но чуть хуже "Вереса", которому вчера повезло попасть не непонятную "Десну". Объединяет все эти клубы одно: по подбору исполнителей это не команды уровня ТОП-8 УПЛ. В трёх последних играх, когда "желто-синие" проиграли, зацепиться за очки можно было только с помощью соперника.

Эта ситуация как раз произошла с "Днепром-1": пока оппонент валял дурака, у М1925 были шансы. Но как только днепряне стали поджимать, у харьковчан начались проблемы не только с игрой, но и ментальные: чувствовалось, что команда Кривенцова хочет не играть, а защитить приемлемый результат. За это и поплатилась.

"Металлист 1925" может из себя в каждом туре выжимать лучший футбол, но на дистанции этого однозначно не хватит. Когда-то будет получаться, но когда-то в таком случае будут провалы. Это не крик о необходимости усиления состава, это констатация факта. У Кривенцова команда симпатичная и тренерская, но у неё также есть свой предел. И он довольно скромный. Александр Рыженко

"Черноморец" вполне боеспособный. Команду преждевременно несправедливо записали в претенденты на вылет

Это впечатление не от одного матча, а по совокупности. Ну чем "Черноморец" хуже "Мариуполя", "Миная" или "Львова"? Если обстрагиваться от обстоятельств и оценивать чисто по рисунку и качеству игры, одесситы не являются лишними на празднике УПЛ.

Бросилось в глаза и обстоятельство, что даже при счете 2:2 с "Александрией" "Черноморец" шел вперед в попытке забить победный мяч. Так было и при счете 1:1, чего не скажешь про "Александрию", которая действовала скорее от соперника. То есть, здесь есть не только бойцовский характер одесситов, но и желание играть исключительно на победу даже с более опытными соперниками. Это подкупает.

Пожалуй, в других обстоятельствах наскоро сформированная команда действительно была бы обречена на неудачу. Но сегодня, когда общий уровень чемпионата низкий, можно позволить себе собрать команду в течение одного трансферного окна, нарабатывать командные связи в течение турнирной дистанции и быть конкурентоспособным. Игорь Семйон

Остап Маркевич вчистую проиграл ключевой матч "Мариуполя"

После ужасного старта в УПЛ (одно очко в пяти турах), "Мариуполю" выпал идеальный шанс поправить положение. Выездной матч против "Ингульца" - испытание не из простых, однако это не встреча с грандом или еврокубковым бойцом. В Кропивницком можно и нужно добывать результат, если ты хочешь претендовать на места хотя бы в середине таблицы. "Приазовцы" провалились от и до.

В первом тайме коллектив Лавриненко играл в доминирующий футбол, в то время, как соперник либо вяло владел мячом, доходя до чужой штрафной, либо просто отбивался. С последним, кстати, возникло немало проблем. Во втором тайме на бумаге инициативой владел уже "Мариуполь", однако кроме удара Стасюка и нескольких навесов похвалить их особо не за что. В голове крутился один вопрос: а за счет чего Остап Миронович собирался побеждать? За счет перекатов мяча между футболистами и сумбурными навесами? Этого мало. Мало для тренера, который работает с командой уже второй год.

Набрав одно очков в шести турах, "Мариуполь" уходит на паузу сборных последним. Маркевич-младший о возможном увольнении ничего не говорил, в очередной раз подняв тему, что его клубу необходимо усиление. Уже очень многих они потеряли летом. Хотя это было всегда, но вспомните былые результаты. Еще год назад мы хвалили Остапа Маркевича, считая, что он, в отличие от предшественника, ставит более атакующий и красивый футбол. Сейчас начинаешь понимать, что Александр Бабич проделывал в клубе неплохую работу. По крайней мере, игроки старались побеждать, а не играли в футбол ради игры в футбол. Георгий Грошев