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Опередил Цыганкова. УПЛ назвала лучшего игрока 6-го тура
Им оказался представитель ровенского клуба
Фото: УПЛ
Нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук признан лучшим игроком по итогам шестого тура УПЛ.
30-летний форвард отметился голом в матче против "Десны". Поединок завершился победой ровенского клуба со счетом 4:0.
По итогам голосования Сергийчук опередил полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова и нападающего "Зари" Овусу Фримпонга.
Напомним, в нынешнем сезоне Михаил провел 6 матчей за "Верес", забил 1 гол и выполнил два ассиста.
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Источник:УПЛ
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