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Опередил Цыганкова. УПЛ назвала лучшего игрока 6-го тура

Премьер-лига
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Им оказался представитель ровенского клуба

Опередил Цыганкова. УПЛ назвала лучшего игрока 6-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук признан лучшим игроком по итогам шестого тура УПЛ.

30-летний форвард отметился голом в матче против "Десны". Поединок завершился победой ровенского клуба со счетом 4:0.

По итогам голосования Сергийчук опередил полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова и нападающего "Зари" Овусу Фримпонга.

Напомним, в нынешнем сезоне Михаил провел 6 матчей за "Верес", забил 1 гол и выполнил два ассиста.

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В статье: Верес (Ровно) Михаил Сергийчук
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Источник:
УПЛ

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