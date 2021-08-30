Венглинский: Такого сильного и скоростного Динамо не видел со времен Лобановского

Экс-форвард сборной Украины Олег Венглинский поделился мнением о победе киевского "Динамо" над ковалевским "Колосом" (7:0) в матче 6-го тура УПЛ.

"Колос" всегда ставил задачу отобрать очки у "Динамо". Были и скандальные матчи между этими командами. "Колос" также всегда был неудобным соперником для киевлян и старался дать бой. Но сегодняшнему "Динамо" сложно дать бой — это факт.

Уже на 10-й минуте было понятно, что разгрома "Колосу" не избежать, но я не думал, что "бело-синие" так легко уничтожат своего оппонента. Однако "Динамо" набрало хороший ход и в тонусе вкатывается в сезон Лиги чемпионов. Признаюсь, что после команды Лобановского я еще не видел столь сильного "Динамо" — скоростного, мощного, демонстрирующего интенсивный футбол, за которым соперники не успевают.

Что касается "Колоса", то видно было, что эта команда неуправляема. О чем еще говорить, если, как утверждает Костышин, его подопечные делали на поле не то, о чем он просил", - отметил Венглинский.