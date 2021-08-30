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Верес проведет в Венгрии два спарринга

Премьер-лига
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Подопечные Юрия Вирта отправятся на краткосрочный сбор

Верес проведет в Венгрии два спарринга

Фото: НК Верес

Новина українською

Второго сентября подопечные Юрия Вирта отправятся в соседнюю страну на краткосрочный сбор, сообщает Meta-ratings.com.ua.

3 сентября "Верес" сыграет контрольный матч с лидером элитного дивизиона чемпионата Венгрии - "Кишвардой". На следующий день запланирован спарринг с "Мезекевешдом", занимающим седьмое место в высшем дивизионе, но соглашение на поединок еще не оформлено.

Место дислокации "Вереса" в Венгрии - Кишварда, а в составе делегации будет 24 футболиста.

Напомним, что после шестого тура чемпионата УПЛ "Верес" занимает восьмое место, набрав восемь очков.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
Meta-ratings

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