Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес проведет в Венгрии два спарринга
Подопечные Юрия Вирта отправятся на краткосрочный сбор
Фото: НК Верес
Второго сентября подопечные Юрия Вирта отправятся в соседнюю страну на краткосрочный сбор, сообщает Meta-ratings.com.ua.
3 сентября "Верес" сыграет контрольный матч с лидером элитного дивизиона чемпионата Венгрии - "Кишвардой". На следующий день запланирован спарринг с "Мезекевешдом", занимающим седьмое место в высшем дивизионе, но соглашение на поединок еще не оформлено.
Место дислокации "Вереса" в Венгрии - Кишварда, а в составе делегации будет 24 футболиста.
Напомним, что после шестого тура чемпионата УПЛ "Верес" занимает восьмое место, набрав восемь очков.
Популярное сейчас
- Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем - известна причина
- Сборная Украины вылетела в Казахстан. Яремчук и другие легионеры присоединятся к команде вечером
- Мистика. Хавбек, которого называли новым Пирло, забил такой же дебютный гол за Милан
- Шахтер отстал от Динамо, Заря поднялась на седьмое место. Таблица УПЛ 2021/22
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО