Верес проведет в Венгрии два спарринга

Второго сентября подопечные Юрия Вирта отправятся в соседнюю страну на краткосрочный сбор, сообщает Meta-ratings.com.ua.

3 сентября "Верес" сыграет контрольный матч с лидером элитного дивизиона чемпионата Венгрии - "Кишвардой". На следующий день запланирован спарринг с "Мезекевешдом", занимающим седьмое место в высшем дивизионе, но соглашение на поединок еще не оформлено.

Место дислокации "Вереса" в Венгрии - Кишварда, а в составе делегации будет 24 футболиста.

Напомним, что после шестого тура чемпионата УПЛ "Верес" занимает восьмое место, набрав восемь очков.