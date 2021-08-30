Бывают в жизни огорчения. Акценты зрителя на играх 6-го тура УПЛ

Явление аутсайдера в Кропивницком, где мальчики были таки для битья. Три с половиной момента в одной из самых ожидаемых игр тура в Харькове. Команда, пропустившая лишь дважды в четырех матчах, "глотает" семерку. Недавний лидер разделан в пух и прах до перерыва на своем поле. Участник Лиги чемпионов не в состоянии справиться с соперником, которого вообще не должно было быть в УПЛ. И на закуску антифутбольное дерби с решающим автоголом.

Это я объясняю вам, почему тур в целом скорее не понравился. На другой чаше весов останутся: не обманувший ожиданий центральный матч, боевая ничья в Одессе, и все-таки та же сенсация в Ужгороде (тут нельзя все рисовать одним цветом, а для интриги просто замечательно). И все же это была лишь бледная тень от предыдущих трех туров.

Динамо – Колос 7:0

Минай – Шахтер 1:1

Металлист 1925 – Днепр-1 1:2

Десна – Верес 0:4

Заря – Ворскла 1:0

Черноморец – Александрия 2:2

Ингулец – Мариуполь 3:0

Рух – Львов 1:0

Зрелищность. Бодро смотрелась половина поединков тура. Формально – по количеству острых эпизодов – одинаково хороши были матчи в Одессе и Киеве. Но во втором из них фактически играла лишь одна команда. Удалась топ-игра тура: "Заря" - "Ворскла". "Ингулец" с "Мариуполем" тоже скучать не давали, точнее – первый из этой пары.

Среднего уровня зрелище нам показали в Чернигове – где второй тайм доигрывался, и в Ужгороде – где, кроме ответного гола "Миная", в нем не было ничего. Зато до перерыва в обоих случаях игра была содержательной. Прогнозировано жидким на моменты вышло львовское дерби. Но даже его, похоже, переплюнул Харьков, где, помимо забитых мячей, был один полумомент.

Интрига. Думаю, что она сделала нам ручкой в Чернигове, на самом деле, уже на 4-й минуте, когда Немчанинов открыл счет. Ведь, кроме еще трех голов "Вереса", в первом тайме смотреть было нечего. В Киеве интрига задержалась на две минуты дольше – до первого гола де Пены. И тут вообще был колхозный стыд – 6:0 к перерыву. Форменная антиреклама УПЛ.

Да и в Кропивницком интригу убрал первый же мяч, забитый Шараем в середине первого тайма: "Мариуполь" сподобился на реальную угрозу воротам уже при 0:2. Но следует заметить, что в этом аспекте тур прошел под девизом "все или ничего". И если в трех поединках все становилось ясно задолго до финального свистка, то в пяти – туман рассеивался лишь в концовке.

Ахмед-заде спас от поражения "Минай" на 76-й минуте. Фримпонг принес победу "Заре" на 83-й. Минутой позже Устименко сумел сохранить очко для "Александрии" в Одессе. На этой же минуте Семенив пытался совершить то же для "Львова", но в створ не попал. И дольше всех занавес не падал в Харькове, где Гуцуляк забил победный гол "Днепра-1" уже в компенсированное время.

Логика. Крылатая фраза: "Не ищите логику в футболе" в кои-то веки нашла свое подтверждение в изрядной мере. Полностью закономерным я назвал бы лишь крупный счет в Киеве. "Ингулец" и "Верес" "наиграли" на победу с меньшим счетом: первые – в пару мячей, вторые – и того меньше (зато они реализовали четыре из четырех кряду, после чего могли "курить бамбук").

Считаю, что "Шахтер" должен был выигрывать, но "Минай" использовал свой уникальный шанс (и это – играя в большинстве). "Лишний" гол, с точки зрения пропорции моментов, забила команда из Одессы – тут логичнее смотрелись бы цифры 1:2.

А вот игры в Харькове, Львове и Запорожье были скорее ничейными. Причем, в первых двух случаях – по-хорошему, даже нулевыми.

Судейство. У меня вопросы вызвал арбитраж двух матчей на западе Украины.

В Ужгороде – удаление Марлона в "Шахтере" на 15-й минуте. Слово Юстасу: "Оба предупреждения формальны. Особенно первое, но и сказать, что безосновательно – нельзя".

Там же, неназначение пенальти в ворота "Шахтера" на 35-й минуте (Витао против Ахмед-заде).

"Повторы не дали ясности, нужен был замедленный, или стоп-кадр. Но не это главное. Вот здесь формализм проявить стоило: если это не пенальти, и контакта не было – желтая карточка обязательна за нырок. Плюс явная апелляция с ударом кулаком о землю. Ну, и загадка ВАРа – где же еще его смотреть тогда, как не тут?"

И во Львове – неудаление Эрнеста в составе одноименной команды в конце первого тайма (лягнул соперника, не глядя). "Ну не было там особого криминала. Формально можно достать шашку и зарубить. Но именно по этому эпизоду желтой было бы достаточно, на мой взгляд". Правда, рефери и ее не показал – не увидел?

Таким образом, у нас в этом туре нарисовался акцент на судейском формализме. Говорить же с уверенностью о том, что судейство где-нибудь сказалось на результате, твердых оснований у нас нет. То есть, уже шесть туров подряд практически.

Везение. Удача благоволила "Минаю", когда вместо второго гола – в его раздевалку – удар Соломона пришелся в стойку ворот. Как вы понимаете, отыграть два мяча команде Кобина вряд ли было под силу.

В Запорожье перекладина отразила штрафной удар Тилля на 76-й минуте. Так "Ворскла" имела шанс, кто знает, может и вырвать победу – за семь минут до того, как это сделала "Заря".

А главным везунчиком тура стоит признать "Рух". На 66-й минуте он не добился бы успеха без невольного самострела Ренана. А девять минут спустя мог упустить это преимущество, но удар Семенива приняла на себя штанга.

Личности. Благодаря безропотности "Колоса" сразу две ярчайшие фигуры тура представляют "Динамо". Если брать участие в самых зрелищных эпизодах, то не будет равных Цыганкову. Де Пена же, как и он, принял участие в четырех голах команды, но записав на свой счет 2+2.

Третьим назову Сергийчука из "Вереса": гол плюс пас плюс заработанный пенальти. Затем – Шарая из "Ингульца" с его дублем, ночной кошмар для "Мариуполя". Лично мне запомнился также александриец Ковалец.

Среди вратарей выделил бы Мацапуру из "Зари" с тремя-четырьмя зачетными сэйвами и "сухими" воротами.

Симпатии. Команда Луческу смела соперника с лица земли – ее невозможно не назвать первой. Следующими, как по мне, на атаку очевиднее и регулярнее отыграли "Ингулец" и "Александрия". Понравились также "Верес", "Ворскла" и "Заря". Вы меня спросите за Одессу? Она создала ровно столько же, сколько и "Шахтер" в меньшинстве. Думайте сами, решайте сами…

Разумеется, главным разочарованием тура стал "Колос", и "Десна" недалеко от него ушла. Затем – "Мариуполь". И знаете, по игре в атаке я бы сравнил с ним "Металлист 1925" - несмотря на забитый последним мяч. По большому счету, и "Рух" со "Львовом" - тоска зеленая. Да и "Днепр-1", если честно. Почти половину команд здесь перечислил – как никогда. Бывают в жизни огорчения…

Таблица. Позади почти двадцать процентов всех матчей – пятая часть пути. И сейчас, перед паузой для сборных, подходящий момент для первых прикидочных выводов.

Три очка – чепуха, угольная пыль для горняков. Но именно это расстояние, отделяющее их от лидирующего "Динамо", сейчас является максимальным в таблице после шести туров. Назовем это первым звоночком. Хотя киевляне действительно пока смотрятся солиднее. Впрочем, дождемся Лиги чемпионов – когда оба конкурента будут воевать на два фронта.

Неброская выездная победа "Днепра-1" позволила ему заскочить в первую тройку. И именно его я продолжаю считать не то чтобы третьей силой, но главным кандидатом на "бронзу". Для "Десны" в таблице ничего страшного не произошло – оно сейчас происходит на поле. И корнями, видимо, уходит, в клубную ситуацию. Не удивлюсь, если она продолжит сдавать позиции.

"Ворскла" с "Александрией" - эдакие бодрячки, энергично тусующиеся поблизости от пьедестала, и пока еще нет оснований отказать им в борьбе за него. Но ведь отстанут рано или поздно? "Заря", привычно засидевшись на старте, столь же привычно нагоняет группу лидеров. Но именно эта победа была особенно важна.

Рывок в середину таблицы "Вереса" с "Ингульцом" и учиненный ими в туре фурор во многом были вызваны слабой игрой соперников. Не отстает от них и фартовый нынче "Рух". Но все трое одержали весьма ценные победы. Особенно Ровно. Тогда как домашняя неудача "Металлиста 1925" приблизила его к нижней части таблицы. Пусть все это пока и выглядит условно.

Непривычно видеть так низко "Колос". По идее, он должен тут недолго задержаться. Может сработать и эффект смены тренера. Если же подобное произойдет со "Львовом", то, боюсь, прогресс будет временным. За три года команда сменила восемь главных тренеров – не пора ли и честь познать? Уж если Бессмертный не угодил… "На мой взгляд, зажился ты, Копченый в городе…"

Именно два нынешних аутсайдера пока смотрятся главными претендентами на вылет, пусть и по разным причинам. После отчетного тура уже никак не скажешь, что "Мариуполь" занимает не свое место. Тогда как "Минай" и команда Климова – которых, казалось бы, справедливо считали слабейшими - пока приятно удивляют.

В целом, чемпионат вызывает смешанные чувства. Как вещь в себе, с непредсказуемостью результатов, он скучать нам не дает. Вроде бы и откровенно пресных матчей становится поменьше. Но с оглядкой на Европу выходит, что все это – на достаточно невысоком уровне. И не каждый может выиграть у каждого, а каждый каждому может проиграть. В силу нестабильности.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 6 5 1 0 20-2 +18 16 2 Шахтер 6 4 1 1 12-4 +8 13 3 СК Днепр-1 6 4 1 1 12-6 +6 13 4 Десна 6 4 0 2 9-10 -1 12 5 Ворскла 6 3 2 1 11-5 +6 11 6 ФК Александрия 6 3 2 1 7-5 +2 11 7 Заря 6 3 1 2 12-8 +4 10 8 Верес 6 2 2 2 7-7 0 8 9 Ингулец 6 2 1 3 8-11 -3 7 10 Рух 6 2 1 3 5-8 -3 7 11 Металлист 1925 6 2 0 4 6-10 -4 6 12 ФК Минай 5 1 2 2 3-5 -2 5 13 Колос 5 1 2 2 2-9 -7 5 14 Черноморец 6 1 1 4 7-16 -9 4 15 ФК Львов 6 0 2 4 4-12 -8 2 16 ФК Мариуполь 6 0 1 5 8-15 -7 1

Анонсы. Гвоздь программы 7-го тура – поединок "Шахтера" с "Днепром-1". Я бы сказал, проверка для обоих, особенно накануне старта команды де Дзерби в ЛЧ.

Игра "Ворсклы" с "Десной" не менее важна в свете положения команд в турнирной таблице. И, в какой-то степени может ответить на вопрос: теряем ли мы команду Рябоконя, как крепкого соискателя медалей.

Из прочих выделил бы кировоградское областное дерби: как будет смотреться "Ингулец" на фоне "Александрии"? И важную "лобовуху" в борьбе за место под солнцем УПЛ – "Минай" - "Черноморец". Тем паче, что оба пока скорее живы.

Но, естественно, все это будет потом. А сейчас мы переключаемся на сборную. И тут я воздержусь от комментариев, а уж тем более – от прогнозов. Просто поболеем за наших.