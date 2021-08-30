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Суркис увеличит премиальные игрокам Динамо после разгрома Колоса

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент киевского клуба решил порадовать футболистов

Суркис увеличит премиальные игрокам Динамо после разгрома Колоса

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Киевское "Динамо" на мини-перерыв в чемпионате Украины, связанный с матчами национальных сборных, ушло в качестве единоличного лидера УПЛ. В 6-м туре чемпионата динамовцы на своем поле разгромили "Колос" (7:0).

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По информации Meta-ratings.com, кроме Мирчи Луческу, который предоставил команде дополнительные выходные, порадовать футболистов решил и президент "Динамо" Игорь Суркис. После яркой и крупной победы над ковалевцами он пообещал команде повышенные премиальные.

Отметим, свой следующий матч в УПЛ динамовцы проведут 11 сентября в Харькове против "Металлиста 1925", который занимает 10-е место, имея в активе шесть очков. Команда Мирчи Луческу закрепилась на первой позиции с 16 очками.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 14:50
Главное нагнуть врага в суперкубке и чемпионате ..верим в Динамо
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