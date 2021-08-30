Суркис увеличит премиальные игрокам Динамо после разгрома Колоса

Киевское "Динамо" на мини-перерыв в чемпионате Украины, связанный с матчами национальных сборных, ушло в качестве единоличного лидера УПЛ. В 6-м туре чемпионата динамовцы на своем поле разгромили "Колос" (7:0).

По информации Meta-ratings.com, кроме Мирчи Луческу, который предоставил команде дополнительные выходные, порадовать футболистов решил и президент "Динамо" Игорь Суркис. После яркой и крупной победы над ковалевцами он пообещал команде повышенные премиальные.

Отметим, свой следующий матч в УПЛ динамовцы проведут 11 сентября в Харькове против "Металлиста 1925", который занимает 10-е место, имея в активе шесть очков. Команда Мирчи Луческу закрепилась на первой позиции с 16 очками.