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Суркис увеличит премиальные игрокам Динамо после разгрома Колоса
Президент киевского клуба решил порадовать футболистов
фото - Олександр Приходько
Киевское "Динамо" на мини-перерыв в чемпионате Украины, связанный с матчами национальных сборных, ушло в качестве единоличного лидера УПЛ. В 6-м туре чемпионата динамовцы на своем поле разгромили "Колос" (7:0).
По информации Meta-ratings.com, кроме Мирчи Луческу, который предоставил команде дополнительные выходные, порадовать футболистов решил и президент "Динамо" Игорь Суркис. После яркой и крупной победы над ковалевцами он пообещал команде повышенные премиальные.
Отметим, свой следующий матч в УПЛ динамовцы проведут 11 сентября в Харькове против "Металлиста 1925", который занимает 10-е место, имея в активе шесть очков. Команда Мирчи Луческу закрепилась на первой позиции с 16 очками.
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