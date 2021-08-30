  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кто заиграет в сборной Петракова и итоги лета в УПЛ | UA-Футбол Talk # 4
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кто заиграет в сборной Петракова и итоги лета в УПЛ | UA-Футбол Talk # 4

Премьер-лига
(1 голосов)

Четвертый стрим в новом сезоне

Кто заиграет в сборной Петракова и итоги лета в УПЛ | UA-Футбол Talk # 4

UA-Футбол
Новина українською

Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу снова с вами! Как всегда, встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.

enlightened Старт сборной Украины с Александром Петраковым: травмы, ориентировочный состав и прогноз на матчи сентября
enlightened Огненный шестой тур УПЛ: множество разгромов и уже вторая потеря очков Шахтером
enlightened Уход Руслана Костышина. Колос, что дальше?
enlightened Жеребьевка еврокубков: светит ли что-то Динамо, Шахтеру и Заре?

Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Халат Милевского
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...