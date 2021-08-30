Кто заиграет в сборной Петракова и итоги лета в УПЛ | UA-Футбол Talk # 4

Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу снова с вами! Как всегда, встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.

Старт сборной Украины с Александром Петраковым: травмы, ориентировочный состав и прогноз на матчи сентября

Огненный шестой тур УПЛ: множество разгромов и уже вторая потеря очков Шахтером

Уход Руслана Костышина. Колос, что дальше?

Жеребьевка еврокубков: светит ли что-то Динамо, Шахтеру и Заре?

Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко