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Кто заиграет в сборной Петракова и итоги лета в УПЛ | UA-Футбол Talk # 4
Четвертый стрим в новом сезоне
Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу снова с вами! Как всегда, встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.
Старт сборной Украины с Александром Петраковым: травмы, ориентировочный состав и прогноз на матчи сентября
Огненный шестой тур УПЛ: множество разгромов и уже вторая потеря очков Шахтером
Уход Руслана Костышина. Колос, что дальше?
Жеребьевка еврокубков: светит ли что-то Динамо, Шахтеру и Заре?
Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко
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