Срна: В матче с Минаем арбитр допустила ошибку, которая повлияла на судейство в дальнейшем

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна высказался об ошибке арбитра Екатерины Монзуль в матче с "Минаем".

"К сожалению, нам не удалось порадовать болельщиков в День шахтера и День города Донецка – всегда в эти дни матчи даются нам непросто. Мы играли после сложного поединка с "Монако" и потеряли важные очки, но если эти два очка – цена, которую мы должны были заплатить за попадание в Лигу чемпионов, то я согласен, мы должны это принять. Что касается игры, то на ее ход сильно повлияло удаление Марлона в самом начале. Считаю, что ни в первом, ни во втором случае желтых карточек не было. На мой взгляд, арбитр допустила ошибку. И эта ошибка повлияла на судейство в дальнейшем. В эпизоде в штрафной с Витао, считаю, пенальти в наши ворота скорее был, чем не было. А в целом, при всем уважении к сопернику, мы должны были показывать характер и обыгрывать "Минай" даже вдесятером.

Мы должны быть великими и в победах, и в неудачах. Болельщики ждут от нас побед и красивый футбол, ждут настоящий "Шахтер", который они любят. И мы должны вместе много работать, чтобы болельщики увидели настоящий "Шахтер". После сборных, с 11 сентября по 2 октября мы проведем 7 игр за 21 день. Думаю, в этих матчах мы увидим настоящий "Шахтер", -приводит слова Срны официальный сайт "Шахтера".