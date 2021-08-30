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Срна: В матче с Минаем арбитр допустила ошибку, которая повлияла на судейство в дальнейшем

Премьер-лига
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(6 голосов)

Дарио не согласен с решением Монзуль

Срна: В матче с Минаем арбитр допустила ошибку, которая повлияла на судейство в дальнейшем

Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна высказался об ошибке арбитра Екатерины Монзуль в матче с "Минаем".

"К сожалению, нам не удалось порадовать болельщиков в День шахтера и День города Донецка – всегда в эти дни матчи даются нам непросто. Мы играли после сложного поединка с "Монако" и потеряли важные очки, но если эти два очка – цена, которую мы должны были заплатить за попадание в Лигу чемпионов, то я согласен, мы должны это принять. Что касается игры, то на ее ход сильно повлияло удаление Марлона в самом начале. Считаю, что ни в первом, ни во втором случае желтых карточек не было. На мой взгляд, арбитр допустила ошибку. И эта ошибка повлияла на судейство в дальнейшем. В эпизоде в штрафной с Витао, считаю, пенальти в наши ворота скорее был, чем не было. А в целом, при всем уважении к сопернику, мы должны были показывать характер и обыгрывать "Минай" даже вдесятером.

Мы должны быть великими и в победах, и в неудачах. Болельщики ждут от нас побед и красивый футбол, ждут настоящий "Шахтер", который они любят. И мы должны вместе много работать, чтобы болельщики увидели настоящий "Шахтер". После сборных, с 11 сентября по 2 октября мы проведем 7 игр за 21 день. Думаю, в этих матчах мы увидим настоящий "Шахтер", -приводит слова Срны официальный сайт "Шахтера".

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Минай
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Комментарии (10)
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tolina-ystas (Краматорск)
30.08.2021 в 16:36
При такой игре говорить о судействе не корректно.Так ой Минай Шахтёр при нормальной игре должен обыгрывать в 8 чел.Надо анализировать больше игру а не действия судьи.И ещё команде мешает мания величия.Величия на которое Шахтёр сейчас не тянет!
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+2
0
hajo23
30.08.2021 в 16:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 16:23
У меня такое чувство что Срну понизили в должности. Он теперь пресс аташе походу
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+2
0
Zloy Pingvin
30.08.2021 в 16:08
Плохому танцору всегда что - то мешает...
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+3
0
Shilov 2020 (Кировоград )
30.08.2021 в 15:56
Наша песня хороша! Опять во всем виноваты чертовы судьи!
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+6
0
Fritz (Кузнецовск)
30.08.2021 в 15:51
Шо, опять!!!!
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+4
0
Alex-696 (Немирів)
30.08.2021 в 15:43
Ну, якщо у нього і другої жовтої не було, то тоді сирник повний пи з добол.
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+5
-1
Дядько Петро (Волинь)
30.08.2021 в 15:38
дашка в своєму репертуарі. цікаво а коли він відбивав м'ячі як в волейболі ( кажись з арсеналом) і не було пенальті. то суддя теж, був не правий? Перша ЖК на розгляд судді. абсолютна більшість без підказки не зможе реально оцінити що сталося? , а друга - залізна ЖК.
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+6
-1
Alex-696 (Немирів)
30.08.2021 в 15:42
З Кривбасом.
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+1
-1
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 15:35
Ты ещё заплач жалобно....Все по делу удаления были.
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+6
-1


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