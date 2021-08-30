Йовичевич: Хотелось бы защитника, который может закрыть все позиции в обороне

Главный тренер " Днепра-1 " Игор Йовичевич оценил стартовый отрезок команды и надеется на усиление состава.

"Еще рано говорить, что определились претенденты на еврокубки. Прошел только стартовый отрезок. Он был для нас удачным, но нельзя успокаиваться и расслабляться.

Трансферы? Хотелось бы защитника, который может закрыть все позиции в обороне. Трудно найти такого игрока. Нужны нам игроки на позиции Лучкевича справа и Дубинчака слева. Пытаемся найти", - сказал Йовичевич.