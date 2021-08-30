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Йовичевич: Хотелось бы защитника, который может закрыть все позиции в обороне
Днепряне ищут универсального защитника
Главный тренер "
"Еще рано говорить, что определились претенденты на еврокубки. Прошел только стартовый отрезок. Он был для нас удачным, но нельзя успокаиваться и расслабляться.
Трансферы? Хотелось бы защитника, который может закрыть все позиции в обороне. Трудно найти такого игрока. Нужны нам игроки на позиции Лучкевича справа и Дубинчака слева. Пытаемся найти", - сказал Йовичевич.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что клуб хочет подписать защитника "Динамо" Артема Шабанова, который может сыграть в центре обороны и слева.
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