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Йовичевич: Хотелось бы защитника, который может закрыть все позиции в обороне

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне ищут универсального защитника

Йовичевич: Хотелось бы защитника, который может закрыть все позиции в обороне

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич оценил стартовый отрезок команды и надеется на усиление состава.

"Еще рано говорить, что определились претенденты на еврокубки. Прошел только стартовый отрезок. Он был для нас удачным, но нельзя успокаиваться и расслабляться.

Трансферы? Хотелось бы защитника, который может закрыть все позиции в обороне. Трудно найти такого игрока. Нужны нам игроки на позиции Лучкевича справа и Дубинчака слева. Пытаемся найти", - сказал Йовичевич.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что клуб хочет подписать защитника "Динамо" Артема Шабанова, который может сыграть в центре обороны и слева.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
30.08.2021 в 17:46
Невже Шабанов?)
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kirillv3pi (res)
30.08.2021 в 17:31
Размер имеет значение. Увеличить член теперь можно и без операции, я сам в этом убедился. как это сделать смотри здесь ----- bit.do/extazex
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