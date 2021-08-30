Буяльский обошел Беседина и вошел в топ-15 бомбардиров Динамо в УПЛ

Забитый гол в матче 6-го тура УПЛ против "Колоса" (7:0) Виталия Буяльского стал для него 5-м в чемпионате и 31-м в УПЛ за киевское " Динамо ".

Таким образом, Буяльский обошел в списке лучших бомбардиров команды в УПЛ за всю историю Артема Беседина и вошел в топ-15 лучших снайперов "Динамо". Среди ныне действующих игроков больше Виталия забил лишь Виктор Цыганков.

Если Буяльский не сбавит обороты, то уже в нынешнем сезоне он может обойти Тибериу Гиоане (32 гола), Павла Шкапенко, Артема Кравца (оба по 33) и Брауна Идейе (34), а также, возможно, Диого Ринкона, у которого 47 точных ударов.

Также в списке лучших бомбардиров "Динамо" в УПЛ улучшили свои позиции Карлос де Пена (забил 14-й и 15-й голы, догнал Сергея Сидорчука, обошел Милоша Нинковича и Олега Лужного), Николай Шапаренко (забил 12-й гол, обошел Мариса Верпаковскиса, Андрея Несмачного и Евгения Похлебаева) и Томаш Кендзера (забил 5-й мяч, догнал группу из 7-ми игроков).

ТОП-10 снайперов "Динамо" в истории УПЛ среди действующих игроков

1. Виктор Цыганков - 64

2. Виталий Буяльский - 31

3. Артем Беседин - 30

4. Денис Гармаш - 27

5. Беньямин Вербич - 25

6/7. Сергей Сидорчук - 15

6/7. Карлос де Пена - 15

8. Николай Шапаренко - 12

9. Назарий Русин (отдан в аренду) - 7

10. Никита Бурда, Жерсон Родригес - по 6