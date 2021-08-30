Верес на три недели потерял Гегедоша

В поединке шестого тура "Десна" - "Верес" (0:4) в составе гостей отсутствовал один з ведущих игроков - нападающий Роберт Гегедош .

Все дело в том, что в матче 5 тура с "Минаем" Гегедош травмировал плечо, был прооперирован и на восстановление уйдет три недели.

По имеющейся информации, еще один форвард - Михаил Шестаков после повреждения уже в начале сентября планирует возобновить тренировки в общей группе, заметно улучшилось состояние здоровья и у его брата - Сергея, однако его возвращение в строй, в лучшем случае, возможно через месяц.

Напомним, что в пяти стартовых матчах УПЛ Гегедош забил 1 гол и отдал 1 ассист.