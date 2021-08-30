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Верес на три недели потерял Гегедоша
Форварду сделали операцию
Фото - НК Верес
В поединке шестого тура "Десна" - "Верес" (0:4) в составе гостей отсутствовал один з ведущих игроков - нападающий
Все дело в том, что в матче 5 тура с "Минаем" Гегедош травмировал плечо, был прооперирован и на восстановление уйдет три недели.
По имеющейся информации, еще один форвард - Михаил Шестаков после повреждения уже в начале сентября планирует возобновить тренировки в общей группе, заметно улучшилось состояние здоровья и у его брата - Сергея, однако его возвращение в строй, в лучшем случае, возможно через месяц.
Напомним, что в пяти стартовых матчах УПЛ Гегедош забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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