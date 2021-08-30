Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо огласило тройку претендентов на звание лучшего игрока команды в августе
Голосование проходит в Telegram
fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" объявило претендентов на звание лучшего игрока команды в августе.
По итогам послематчевых опросов сформировалась тройка номинантов на данное звание – это Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Илья Забарный
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Динамо" в Telegram.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем - известна причина
- Сборная Украины вылетела в Казахстан. Яремчук и другие легионеры присоединятся к команде вечером
- Необычная позиция Цыганкова и игнорирование горняков. Символическая сборная 6-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Костышин покинул пост главного тренера Колоса
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...