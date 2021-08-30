Динамо огласило тройку претендентов на звание лучшего игрока команды в августе

"Динамо" объявило претендентов на звание лучшего игрока команды в августе.

По итогам послематчевых опросов сформировалась тройка номинантов на данное звание – это Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Илья Забарный

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Динамо" в Telegram.