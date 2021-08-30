Гуцуляк: Возможно, в матче с Металлистом 1925 нам повезло, но везет сильнейшим

Атакующий полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк прокомментировал победу свой команды над "Металлистом 1925" (2:1) в 6-м туре УПЛ.

- Алексей, с победой! Так до последнего и не было понятно кто же все-таки забил решающий гол в матче?

- На самом деле, это не так и важно. Я уже на эмоциях просто добивал мяч в сетку, и не знаю, в тот момент он же пересек линию ворот или нет. Запишут на меня - хорошо, запишут не на меня - тоже хорошо, но главное, что команда победила!

- Что случилось с командой в первом тайме?

- Знаете, как говорят, в первом тайме мы еще не приехали, а были в пути. А во втором тайме внесли коррективы, по-другому настроились, изменили тактику и все изменилось. Возможно, нам где-то повезло, но, как говорится, везет сильнейшим.

- Решающую подачу в игре сделал Билл, который вышел на замену. Насколько вообще замены перевернули игру команды?

- Считаю, что это заслуга тренера, который угадал с заменами. Это замечательно, что есть команда, где может выйти человек и помочь. Главное, чтобы все были друг за друга и сегодня это сработало. Фактически, сегодня ребята, которые были на замене и сделали матч.

- И все же победа, гол записан на тебя. Кому хочешь посвятить свой первый гол за "Днепр-1"?

- Дарю его папе, у которого сегодня день рождения. Но опять же, даже не гол, а саму победу в матче.