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Гуцуляк: Возможно, в матче с Металлистом 1925 нам повезло, но везет сильнейшим
Днепряне вырвали победу в концовке матча
scdnipro1.com.ua
Атакующий полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк прокомментировал
- Алексей, с победой! Так до последнего и не было понятно кто же все-таки забил решающий гол в матче?
- На самом деле, это не так и важно. Я уже на эмоциях просто добивал мяч в сетку, и не знаю, в тот момент он же пересек линию ворот или нет. Запишут на меня - хорошо, запишут не на меня - тоже хорошо, но главное, что команда победила!
- Что случилось с командой в первом тайме?
- Знаете, как говорят, в первом тайме мы еще не приехали, а были в пути. А во втором тайме внесли коррективы, по-другому настроились, изменили тактику и все изменилось. Возможно, нам где-то повезло, но, как говорится, везет сильнейшим.
- Решающую подачу в игре сделал Билл, который вышел на замену. Насколько вообще замены перевернули игру команды?
- Считаю, что это заслуга тренера, который угадал с заменами. Это замечательно, что есть команда, где может выйти человек и помочь. Главное, чтобы все были друг за друга и сегодня это сработало. Фактически, сегодня ребята, которые были на замене и сделали матч.
- И все же победа, гол записан на тебя. Кому хочешь посвятить свой первый гол за "Днепр-1"?
- Дарю его папе, у которого сегодня день рождения. Но опять же, даже не гол, а саму победу в матче.
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