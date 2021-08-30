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Шевченко рассматривался в качестве претендента на пост главного тренера сборной Узбекистана
Но быстро договорились с Катанцем
Ассоциация футбола Узбекистана рассматривала вариант с приглашением Андрея Шевченко главным тренером их сборной. Об этом сообщил журналист "ПроФутбола" Владимир Зверов.
Впрочем, до официального предложения дело не дошло, так как узбеки быстро договорились со словенцем Сречко Катанец.
Напомним, что контракт Шевченко с УАФ истек 30 июля. Катанец официально принял сборную Узбекистана 27 августа.
Также отметим, что сборная Узбекистана занимает 83-е место в рейтинге ФИФА, при этом команда уже потеряла шансы на выход в финальную часть ЧМ-2022, после чего и был уволен главный тренер Вадим Абрамов.
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