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Шевченко рассматривался в качестве претендента на пост главного тренера сборной Узбекистана

Премьер-лига
(1 голосов)

Но быстро договорились с Катанцем

Шевченко рассматривался в качестве претендента на пост главного тренера сборной Узбекистана

Новина українською

Ассоциация футбола Узбекистана рассматривала вариант с приглашением Андрея Шевченко главным тренером их сборной. Об этом сообщил журналист "ПроФутбола" Владимир Зверов.

Впрочем, до официального предложения дело не дошло, так как узбеки быстро договорились со словенцем Сречко Катанец.

Напомним, что контракт Шевченко с УАФ истек 30 июля. Катанец официально принял сборную Узбекистана 27 августа.

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Также отметим, что сборная Узбекистана занимает 83-е место в рейтинге ФИФА, при этом команда уже потеряла шансы на выход в финальную часть ЧМ-2022, после чего и был уволен главный тренер Вадим Абрамов.

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В статье: Андрей Шевченко Узбекистан Сречко Катанец
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Источник:
ПроФутбол

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Комментарии (9)
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Кююмалайнен (Київ)
30.08.2021 в 19:58
Узбек из Лондона?
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0
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тутти-10 (Сумська область)
30.08.2021 в 19:55
Було б норм. З Бахрейном він уже знає, як на рівних грати
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0
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Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 19:54
Я думаю чес
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0
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янковский ян (Запорожье)
30.08.2021 в 19:53
Супер. Повышение. Хотя скорее всего вчес
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+1
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Водитель трамвая (Бухарест)
30.08.2021 в 19:35
Ну нормально, на повышение пойдет!
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0
0
Бандеровець) (Одесса)
30.08.2021 в 19:13
Серьёзно?
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0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
30.08.2021 в 19:03
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.08.2021 в 18:57
Може Киргизії?
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0
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M&M (Lviv)
30.08.2021 в 18:51
Якась качка.
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+1
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