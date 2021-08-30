Отчет ФИФА. Клубы УПЛ за десять лет заработали 864 млн долларов на трансферах 

C 2011 по 2020 год ФИФА с помощью онлайн трансферной системы (Transfer Matching System) зарегистрировала 133225 переходов и аренд профессиональных футболистов. В трансферах были задействованы 66789 футболистов и 8264 клубов из 200 стран. Всего на трансферы было потрачено 48.5 миллиарда долларов.

За день до окончания летнего трансферного окна-2021 ФИФА подвел итоги прошедшему десятилетию, выпустив “самый детальный обзор трансферов за все время”.

Для любопытных оставим ссылку на полный отчет ФИФА, где указано немало занимательных данных. Ниже рассмотрим какое место занимает Украина и украинские клубы в многомиллиардной трансферной сети.

Самые дорогие трансферы и УПЛ

Первая интересная графа – топ-70 трансферов за 10 лет. Первая десятка – Неймар, Азар, Коутиньо, Дембеле, Феликс, Бэйл, Погба, Хамес Родригес, дважды Ди Мария, почетное 11-е место – переход Роналду в “Ювентус” из “Реала”. Все трансферы выше 100 млн долларов (ФИФА не указывает точные цифры). В топ-70 (в пятом десятке) только один трансфер при участии УПЛ – продажа Фреда в “Манчестер Юнайтед” в 2018-м году принесла “Шахтеру” от 60 до 100 млн долларов.

Трансферы по национальностям

Вряд ли кого-то удивит, что бразильцы и аргентинцы больше всех пользуются спросом на трансферном рынке. Суммарные трансферы с участием колумбийских и уругвайских футболистов также вошли в топ-10. Украинские игроки за прошлое десятилетие меняли клубы 2282 раз. Это 13-й показатель в мире, выше голландцев, ивуарийцев, камерунцев, немцев, итальянцев и бельгийцев.

Однако много ли денег было вовлечено в эти трансферы? На трансферы бразильских футболистов было потрачено более семи миллиардов. Переходы украинцев не преодолели отметку в 330 млн долларов – столько было потрачено на переходы чехов, замыкающих тридцатку наций по расходам на их футболистов.

Доходы и расходы на трансферы

За прошедшие десять лет число клубов, которые готовы потратить более 50 млн долларов на трансферы, выросло с 9 до 28. Число клубов, которые готовы потратить на трансферы от 10 до 50 млн долларов удвоилось. Расходы на трансферы увеличились, но при этом 68.3 % клубов сохраняют позитивный трансферный баланс.

Топ-30 клубов по расходам возглавляют финалисты прошлой Лиги чемпионов “Манчестер Сити” и “Челси”. Также в списке есть еще десять английских клубов, по пять команд из Испании и Италии, три немецких клуба, по два португальских и французских клуба, и один из России. “Тридцатка избранных” потратила на трансферы 22.8 миллиарда долларов за 10 десять лет. Это 47% общих расходов всех клубов мира.

“Бенфика” лидирует в мировом трансферном круговороте. Гранд португальского футбола оформил за 10 лет 167 трансферов на вход (больше всех), и 311 – на выход (больше всех), из них 48.2% за деньги.

В топ-30 клубов по доходам от трансферов попали два украинских клуба. “Шахтер” – 26-й, “Динамо” – 30-е. Киевский клуб зарегистрировал 114 исходящих трансферов или аренд, при этом в 86% сделках “Динамо” получило какой-то платеж. У “Шахтера” 93 исходящих трансфера или аренд, с “деньгами” – 53%.

“Шахтер” и “Динамо” также попали в топ-30 клубов с положительным трансферным балансом. Лидеры – три клуба из Португалии, в список также попала и “Брага”. Великолепный трансферный баланс также у семи бразильских клубов, четырех французских, трех нидерландских, двух бельгийских и аргентинских, одного швейцарского, австрийского, греческого, испанского (“Атлетик” Бильбао) и немецкого (“Боруссия” Дортмунд).

Аренды

“Аренды – важный компонент трансферной экосистемы”, – гласит отчет ФИФА. За десять лет было оформлено 19826 аренд. Большинство из них (почти 70%) – бесплатные.

В количестве аренд на выход лидируют главные транжиры современного футбола “Манчестер Сити” и “Челси”. Смогло пробиться в топ-30 и киевское “Динамо” (85 аренд).

Позиции Украины по ключевым показателям

Коротко о других фактах.

Украина занимает 25 место по количеству входящих трансферов – 1400. Лидер – Бразилия (6200), в топ-5 также Англия (4600), Португалия (4400), Испания (3900) и Германия (3600).

По расходам Украина – 17-я (500 млн долларов). Английские клубы потратили 12.4 млрд, испанские – 6.7, итальянские – 5.6, немецкие – 4.4, французские – 4 млрд.

В количестве исходящих трансферов Украина занимает 18 место (1900 переходов). Лидеры: Бразилия (7300), Англия (6500), Испания (4400), Аргентина (4300), Португалия (4200).

По доходам от исходящих трансферов Украина занимает 11 место (864 млн долларов). Больше всего заработали испанские клубы (6.2 млрд долларов). В лидерах также Англия (5.2 млрд), Франция (4.9 млрд), Португалия (4.3) и Италия (4.2 млрд долларов).

В целом, клубы из топ-30 ассоциаций заработали 45.5 млрд долларов на продажах футболистов – это 93.9% общей выручки от трансферов.

Украина замыкает десятку стран с положительным трансферным балансом. Украинские клубы в плюсе на 363.3 млн долларов – это хорошее трансферное сальдо, но оно блекнет с показателями португальских (+2.9 млрд), бразильских (+2 млрд) и нидерландских клубов (+1.2 млрд долларов).

Топ-5 ассоциаций с худшим балансом: Англия (-7.2 млрд долларов), Китай (-1.4), Италия (-1.4), Германия (-926 млн) и Россия (-838 млн долларов).

Агенты

За десять лет вовлеченность посредников в трансферы футболистов возросла на 69.1%, отмечает ФИФА. Комиссионные агентов за указанный промежуток составили внушительные 3.5 млрд долларов.

Но в украинском футболе агенты зарабатывают не так уж и много – всего 8.3 млн долларов на входящих и исходящих трансферах.

Итог

За десять лет украинские клубы оформили 1374 входящих трансфера и 1882 исходящих. Входящие трансферы оформляли 91 клуб, исходящие – 30. Украинские клубы потратили на игроков 500.7 млн долларов, а заработали на продажах 864 млн долларов.