Салернитана продолжает вести переговоры по Жерсону Родригесу

Итальянская "Салернитана" продолжает вести переговоры по трансферу вингера " Динамо " Жерсона Родригеса.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, клубы продвинулись в переговорах. Существует вероятность, что люксембуржца успеют подписать до закрытия трансферного окна в Италии (1 сентября).

Впрочем, 100%-х договоренностей о переходе пока что нет.

Отметим, что в текущем чемпионате на счету Родригеса 139 минут в трех матчах, в двух последних поединках футболист на поле не выходил, а также не присутствовал на командном фото для УЕФА.

Его контракт с "Динамо" действует до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 млн евро.