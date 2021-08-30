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Салернитана продолжает вести переговоры по Жерсону Родригесу

Премьер-лига
(2 голосов)

Возможно, успеют подписать до 1-го сентября

Салернитана продолжает вести переговоры по Жерсону Родригесу

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Итальянская "Салернитана" продолжает вести переговоры по трансферу вингера "Динамо" Жерсона Родригеса.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, клубы продвинулись в переговорах. Существует вероятность, что люксембуржца успеют подписать до закрытия трансферного окна в Италии (1 сентября).

Впрочем, 100%-х договоренностей о переходе пока что нет.

Отметим, что в текущем чемпионате на счету Родригеса 139 минут в трех матчах, в двух последних поединках футболист на поле не выходил, а также не присутствовал на командном фото для УЕФА.

Его контракт с "Динамо" действует до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Салернитана (Италия) Жерсон Родригес
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Источник:
Football Hub

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