  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Климовский: У меня есть предложение от Львова, и я еще думаю
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Климовский: У меня есть предложение от Львова, и я еще думаю

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер еще не принял окончательного решения

Климовский: У меня есть предложение от Львова, и я еще думаю

fcnyva.com

Новина українською

Главный тренер тернопольской "Нивы" Игорь Климовский рассказал о том, что у него действительно есть предложение от ФК "Львов".

"В СМИ пишут, что я главный кандидат на пост тренера ФК "Львов"? Да, "Львов" сделал мне предложение, я еще думаю, никакого решения еще не принимал. Но это правда, есть такое предложение.

Какой клуб УПЛ хотел бы тренировать? Не знаю, трудно сказать какой клуб. Мне кажется, что стать тренером команды из Высшей лиги это очень почетно, и каждый тренер к этому стремится", – сказал Климовский.

Напомним, "Нива" Т расположилась на 4-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 11 зачетных пунктов. Львовяне занимают 15-е место в чемпионате Украины, набрав 2 балла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Нива (Тернополь) Игорь Климовский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
енгельс гассанович (Тернопіль)
30.08.2021 в 19:50
Залишається в Тернополі. Інформація з офіційного сайту Ниви.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...