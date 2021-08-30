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Климовский: У меня есть предложение от Львова, и я еще думаю
Тренер еще не принял окончательного решения
fcnyva.com
Главный тренер тернопольской "Нивы" Игорь Климовский рассказал о том, что у него действительно есть предложение от
"В СМИ пишут, что я главный кандидат на пост тренера ФК "Львов"? Да, "Львов" сделал мне предложение, я еще думаю, никакого решения еще не принимал. Но это правда, есть такое предложение.
Какой клуб УПЛ хотел бы тренировать? Не знаю, трудно сказать какой клуб. Мне кажется, что стать тренером команды из Высшей лиги это очень почетно, и каждый тренер к этому стремится", – сказал Климовский.
Напомним, "Нива" Т расположилась на 4-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 11 зачетных пунктов. Львовяне занимают 15-е место в чемпионате Украины, набрав 2 балла.
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