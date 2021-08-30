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Селезнев: Ребята, я на страну работал всю жизнь, налоги платил, делал имя стране

Премьер-лига
(4 голосов)

Очередной эмоциональный спич от форварда Миная

Селезнев: Ребята, я на страну работал всю жизнь, налоги платил, делал имя стране

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал отсутствие эмблемы с контуром Украины на его футболке во время матча УПЛ с "Шахтером" (1:1).

"Ребята, поймите меня правильно. Я – не администратор команды, я не слежу за футболками. Какую мне футболку дали – такую я и надел. Я не делаю сам себе футболки. Я и регламента не знаю: что надо набивать, а что не надо. Я не разбираюсь в этом. Мне дали футболку – я ее надел.

Только после матча появился этот кипиш. Мне сказали, что забыли набить. Детский сад какой-то, ко мне какие претензии? Не могу понять, почему такое раздули. В инстаграме уже тоже кричат, что я такой и сякой.

Ребята, я на страну работал всю жизнь, налоги платил, делал имя стране. И такое говорить обо мне? Мне надо за каждой надписью следить? Есть же люди, которые должны это делать. Это явно не я", – сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (25)
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F@ust (Прага)
30.08.2021 в 21:45
Водитель говорит, я вожу, но правила знать не должен. Регламент - из этой группы. Очень смешно выглядит, когда игрок не знает, что он дисквалифицирован на матч. Потом, Арсенал из Киева выигрывал 5-0 получает технарь и сваливает. Офигенная история. Или с Селтиком тоже смешно вышло. Что ж вы все упоротве такие?
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0
0
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 21:28
Жека, собаки лают караван идёт. Подрви им пуканы, стань лучшим бомбардиром чемпионата
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0
-6
Tenma7 (Чернигов)
30.08.2021 в 21:39
А подрвалка не отсохла еще?)
Ответить
+2
0
kukarekin (Одесса)
30.08.2021 в 21:18
Похоже здесь он не виновен
Ответить
0
-3
kukarekin (Одесса)
30.08.2021 в 21:17
Кормил всю страну
Ответить
+7
0
grasshopper1 (Харьков)
30.08.2021 в 21:45
Какую страну? Ему не нужны нахлебники из Евросоюза :)
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 21:17
Жека не обращай внимание на идиотов, ты нормальный ровный пацаняка
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0
-7
avatar
djeff2015 (Запорожье)
30.08.2021 в 21:15
Я аж слезу пустил....немедленно вручить орден.
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+3
-1
avatar
Como estas (Santa-Pola)
30.08.2021 в 21:08
По большому счету он прав
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+2
-5
Acsakal (Kharkov)
30.08.2021 в 21:00
І що характерно: своє перше вью в новому клубі він давав українською, і це багато хто відмітив позитивно, але у скандалі з футболкою він всі українські слова раптом забув... Співпадіння?
Ответить
+2
-1
krakow (Херсон)
30.08.2021 в 20:59
"Да я стахановец! Вечный!"...
Ответить
+4
-1
avatar
2.dc (Николаев)
30.08.2021 в 20:55
Женя, ты обещал вьюхи не давать - вот и не давай. Не подставляйся по дурному ... а дурни пусть кукарекают, у них планида такая, они жить без этого не могут ... Забей на все, ты форвард, вот и забивай ...
Ответить
+1
-7
kazimko. vasiliy (Київ)
30.08.2021 в 20:50
Просто ЗАРОБІТЧАН . Які тупі іноді бувають наші спортсмени.
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+7
-1
mr-sergeev (Хартум)
30.08.2021 в 20:42
Ребята, я на страну работал всю жизнь, налоги платил, делал имя стране. И как называется эта твоя страна?
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+5
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
30.08.2021 в 20:42
Щось повіяло булгаковським Шаріковим. "Я на колчаковских фронтах раненый!"(с).
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+12
-2
Дядько Петро (Волинь)
30.08.2021 в 20:36
багато хто молився на тебе до твоїх славнозвісних слів" мені треба кормити сім'ю". корми і дальше. До слави ідуть роками а впасти можна за секунду.
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+10
-4
avatar
ascent (Луксор)
30.08.2021 в 20:38
Предлагаю не брать эти грязные деньги, в качестве налога, у этого Сепара!
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+2
-3
янковский ян (Запорожье)
30.08.2021 в 20:27
Странно что произошло это именно с ним. И куда перед матчем пропала его футболка
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+9
0
Скажений Заєць (Вінниця)
30.08.2021 в 20:29
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
30.08.2021 в 20:36
Ага, действительно странно, ведь контракт подписал давно (27 июля), а комплекта темной формы на него не хватило... Вдвойне странно, что остальным всем хватило, а ему - нет! Наверное зашел в туалет и там нитки перед игрой срезал, вот сепар...
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+3
-3
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
30.08.2021 в 20:23
А на России он видать выполнял специальное секретное государственное задание. Подрывал основы российского футбола. Видать поэтому уже скоро Украина должна опередить Россию в рейтинге коэффициентов УЕФА. ;)
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+12
-4
Caballero (Fale state)
30.08.2021 в 20:22
Женя, спасибо тебе за всё! Прости и вернись в Шахтёр и сборную!! Хотя бы в Колос к Костышину.Завжди разом!!!
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+5
-7
Caballero (Fale state)
30.08.2021 в 20:23
Ответить
+1
-2
avatar
alex 66 (Кременчук)
30.08.2021 в 20:22
Ну по перше виродок ти працював завжди на себе. По друге-не треба включати дурня (хоч ти таким є насправді) я не знаю, мені таке дали, тільки ти був без ємблеми, бо ми всі знаємо твою сепарську позицію, будь то інший гравець ніхто б і уваги не звернув. А ти вмієш тільки країну об...се...рати
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+15
-5
Скажений Заєць (Вінниця)
30.08.2021 в 20:24
Бреше кур.....а і не червоніє
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+10
-4


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