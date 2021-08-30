Селезнев: Ребята, я на страну работал всю жизнь, налоги платил, делал имя стране

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал отсутствие эмблемы с контуром Украины на его футболке во время матча УПЛ с "Шахтером" (1:1).

"Ребята, поймите меня правильно. Я – не администратор команды, я не слежу за футболками. Какую мне футболку дали – такую я и надел. Я не делаю сам себе футболки. Я и регламента не знаю: что надо набивать, а что не надо. Я не разбираюсь в этом. Мне дали футболку – я ее надел.

Только после матча появился этот кипиш. Мне сказали, что забыли набить. Детский сад какой-то, ко мне какие претензии? Не могу понять, почему такое раздули. В инстаграме уже тоже кричат, что я такой и сякой.

Ребята, я на страну работал всю жизнь, налоги платил, делал имя стране. И такое говорить обо мне? Мне надо за каждой надписью следить? Есть же люди, которые должны это делать. Это явно не я", – сказал Селезнев.