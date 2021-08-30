Остап Маркевич: Мы хотим не только воспитывать молодежь, но и добиться чего-то в УПЛ

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение от "Ингульца" (0:3) в матче 6-го тура УПЛ.

— Счет не совсем по игре. На 0:3 мы никак не заслуживали. Возможно, счет 2:3 – был бы более справедливым. Хотя это все равно поражение… Я об этом неоднократно говорю – 17-18-летние ребята делают свои первые шаги во взрослом футболе. Это основная причина, из-за которой мы не можем добиться положительного результата. Игра есть. На мой взгляд, мы показываем довольно неплохой футбол. Но нельзя так легко пропускать голы. Это молодость. Мампасси – 18 лет, Удоду – 17, Драмбаеву – 20. Когда они были в "Шахтере", то на молодежном уровне они доминировали, были в лидерах, играли в атакующий футбол, они мало отбирали мяч, мало играли один в один, вступали в единоборства. И сейчас они все это проходят. Естественно, что им нужно время.

Мы хотим исправить ситуацию. Не только воспитывать молодежь, но добиться чего-то в Премьер-лиге. Естественно, что нам необходимо усиление.

— В минувшем сезоне после 6-ти туров "Мариуполь" имел 10 очков. Сейчас только одно. Это следствие ослабления команды, или уровень лиги вырос?

— У нас хорошая лига. Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы потеряли почти весь основной состав. Быков, Кирюханцев, Танковский, Бондаренко, Горбунов ушли в хорошие команды. На их место пришли совсем молодые футболисты. У них есть перспектива и талант, но на данный момент этого мало. Думаю, они проявят себя где-то через 2-3 года. У них действительно очень хорошая перспектива. Трудно 17-18-летним ребятам сразу проявить себя на таком уровне. Бывают, конечно, исключения. Как например Очеретько, который в 17 лет уже может играть в Премьер-лиге. Чудес не бывает.

Нам нужно усиление. Качественное усиление, а не просто взять игроков в команду. Возможно, это будут легионеры, так как украинский рынок не такой широкий. Не все в футболе решает тренерский штаб. Есть коллектив футболистов. Наш селекционный отдел работает, и я надеюсь, что мы успеем подписать футболистов, которые подойдут нам по футбольным и бойцовским качествам. Времени у нас немного. До 3-го сентября нужно успеть.