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Защитник Мариуполя: Мы пока не можем разобраться, что происходит

Премьер-лига
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У Мариуполя дела обстоят не лучшим образом

Защитник Мариуполя: Мы пока не можем разобраться, что происходит

fcmariupol.com

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Петр Стасюк прокомментировал поражение от "Ингульца" (0:3) в матче 6-го тура УПЛ.

— Мы пока не можем разобраться, что происходит. Начинаем вроде неплохо игру, но потом пропускаем. Нужно разобраться и найти выход из этой ситуации.

— Чего конкретно не хватает команде?

— Наверное, не хватает более надежной игре в обороне. Так как мы пропускаем в каждой игре.

— Что сказал Остап Маркевич в раздевалке после игры?

— Остап Миронович сказал, что не нужно вешать нос, а продолжать работать, и тогда, рано или поздно, результат придет.

— Что сегодня нужно было изменить в игре команды?

— Надежно сыграть в обороне. В атаке, считаю, у нас были моменты, которые, к сожалению, не реализовали. Надо, в первую очередь, подправить игру в обороне. Именно командную игру в обороне, а не только игру защитников. В обороне играет вся команда.

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В статье: ФК Мариуполь Ингулец (Петрово) Петр Стасюк
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Источник:
ФК Мариуполь

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