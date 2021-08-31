Премьер-лига
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Шахтер и Днепр-1 сыграют 11 сентября. УПЛ утвердила расписание седьмого тура чемпионата
Расписание матчей 7-го тура
Дирекция
7 тур
10 сентября (пятница)
Александрия - Ингулец 19:30
11 сентября (суббота)
Рух - Заря 14:00
Металлист 1925 - Динамо 17:00
Шахтер - Днепр-1 19:30
12 сентября (воскресенье)
Минай - Черноморец 14:00
Колос - Мариуполь 17:00
Ворскла - Десна 19:30
13 сентября (понедельник)
Верес - Львов 19:30
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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