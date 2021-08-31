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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер и Днепр-1 сыграют 11 сентября. УПЛ утвердила расписание седьмого тура чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Расписание матчей 7-го тура

Шахтер и Днепр-1 сыграют 11 сентября. УПЛ утвердила расписание седьмого тура чемпионата

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7 тура чемпионата сезона 2021/22.

7 тур

10 сентября (пятница)

Александрия - Ингулец 19:30

11 сентября (суббота)

Рух - Заря 14:00

Металлист 1925 - Динамо 17:00

Шахтер - Днепр-1 19:30

12 сентября (воскресенье)

Минай - Черноморец 14:00

Колос - Мариуполь 17:00

Ворскла - Десна 19:30

13 сентября (понедельник)

Верес - Львов 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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