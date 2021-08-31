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Кобин объяснил, почему назначил Селезнева капитаном на матч с Шахтером
"Минай" отобрал очки у "горняков"
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал, почему Евгений Селезнев играл с капитанской повязкой в матче УПЛ против "Шахтера" (1:1).
"Согласно договорённостям, в этом вопросе я имею право вето. Вот и воспользовался им, назначив на поединок с "Шахтером" капитаном Селезнева. Был уверен, что это послужит для Евгения отличным стимулом и поможет в поединке со своей бывшей командой, продемонстрировать качественный футбол.
Я не прогадал, хорошо себя проявил не только Селезнев, но и его одноклубники", - отметил Кобин.
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