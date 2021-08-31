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Кобин объяснил, почему назначил Селезнева капитаном на матч с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

"Минай" отобрал очки у "горняков"

Кобин объяснил, почему назначил Селезнева капитаном на матч с Шахтером

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал, почему Евгений Селезнев играл с капитанской повязкой в матче УПЛ против "Шахтера" (1:1).

"Согласно договорённостям, в этом вопросе я имею право вето. Вот и воспользовался им, назначив на поединок с "Шахтером" капитаном Селезнева. Был уверен, что это послужит для Евгения отличным стимулом и поможет в поединке со своей бывшей командой, продемонстрировать качественный футбол.

Я не прогадал, хорошо себя проявил не только Селезнев, но и его одноклубники", - отметил Кобин.

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В статье: Василий Кобин Евгений Селезнев ФК Минай
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
31.08.2021 в 09:35
Мастерство не прапъешъ...
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