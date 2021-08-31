Кобин объяснил, почему назначил Селезнева капитаном на матч с Шахтером

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал, почему Евгений Селезнев играл с капитанской повязкой в матче УПЛ против "Шахтера" (1:1).

"Согласно договорённостям, в этом вопросе я имею право вето. Вот и воспользовался им, назначив на поединок с "Шахтером" капитаном Селезнева. Был уверен, что это послужит для Евгения отличным стимулом и поможет в поединке со своей бывшей командой, продемонстрировать качественный футбол.

Я не прогадал, хорошо себя проявил не только Селезнев, но и его одноклубники", - отметил Кобин.