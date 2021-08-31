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Минай запланировал два спарринга в Венгрии
Подопечные Василия Кобина отправятся на краткосрочный сбор
Фото: ФК Минай
В начале сентября "Минай" проведет краткосрочный сбор в Венгрии.
Подопечные Василия Кобина будут дислоцироваться в столице соседней страны - Будапеште. Состав делегации - 22 футболиста, будет отсутствовать только нападающий Рустам Ахмедзаде, который в начале осени в составе сборной Азербайджана сыграет в отборочных матчах Чемпионата мира.
3 сентября закарпатцы проведут контрольный поединок с "Вашашем", а на следующий день с еще одним клубом Первой лиги - "Ньиредьгазой".
Напомним, что "Минай" в чемпионате УПЛ занимает 12 место, набрав 5 очков.
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