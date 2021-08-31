Минай запланировал два спарринга в Венгрии

В начале сентября "Минай" проведет краткосрочный сбор в Венгрии.

Подопечные Василия Кобина будут дислоцироваться в столице соседней страны - Будапеште. Состав делегации - 22 футболиста, будет отсутствовать только нападающий Рустам Ахмедзаде, который в начале осени в составе сборной Азербайджана сыграет в отборочных матчах Чемпионата мира.

3 сентября закарпатцы проведут контрольный поединок с "Вашашем", а на следующий день с еще одним клубом Первой лиги - "Ньиредьгазой".

Напомним, что "Минай" в чемпионате УПЛ занимает 12 место, набрав 5 очков.