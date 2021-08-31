  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай запланировал два спарринга в Венгрии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай запланировал два спарринга в Венгрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Василия Кобина отправятся на краткосрочный сбор

Минай запланировал два спарринга в Венгрии

Фото: ФК Минай

Новина українською

В начале сентября "Минай" проведет краткосрочный сбор в Венгрии.

Подопечные Василия Кобина будут дислоцироваться в столице соседней страны - Будапеште. Состав делегации - 22 футболиста, будет отсутствовать только нападающий Рустам Ахмедзаде, который в начале осени в составе сборной Азербайджана сыграет в отборочных матчах Чемпионата мира.

3 сентября закарпатцы проведут контрольный поединок с "Вашашем", а на следующий день с еще одним клубом Первой лиги - "Ньиредьгазой".

Напомним, что "Минай" в чемпионате УПЛ занимает 12 место, набрав 5 очков.

Читайте такжеКобин: После игры с Шахтером наши молодые игроки могут о себе заявить
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...