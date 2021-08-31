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Александр Хацкевич не возглавит Колос
У руководства клуба другие планы
ФК Динамо
"Колос" не рассматривает Александра Хацкевича на должность главного тренера клуба. Об этом сообщает директор каналов "Футбол 1/2/3".
Эту информацию журналисту подтвердил президент "Колоса" Андрей Засуха.
Ранее сообщалось, что белорусский наставник - один из главных кандидатов на то, чтобы возглавить ковалевский клуб.
Руководство ковалевцев планирует определиться с новым наставником во время паузы на матчи сборных.
Напомним, Руслан Костышин подал в отставку с поста тренера "Колоса" после поражения от киевского "Динамо" (0:7). Он работал в клубе с февраля 2014 года.
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