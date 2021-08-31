Александр Хацкевич не возглавит Колос

"Колос" не рассматривает Александра Хацкевича на должность главного тренера клуба. Об этом сообщает директор каналов "Футбол 1/2/3".

Эту информацию журналисту подтвердил президент "Колоса" Андрей Засуха.

Ранее сообщалось, что белорусский наставник - один из главных кандидатов на то, чтобы возглавить ковалевский клуб.

Руководство ковалевцев планирует определиться с новым наставником во время паузы на матчи сборных.

Напомним, Руслан Костышин подал в отставку с поста тренера "Колоса" после поражения от киевского "Динамо" (0:7). Он работал в клубе с февраля 2014 года.