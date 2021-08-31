  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александр Хацкевич не возглавит Колос
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Хацкевич не возглавит Колос

Премьер-лига
(1 голосов)

У руководства клуба другие планы

Александр Хацкевич не возглавит Колос

ФК Динамо

Новина українською

"Колос" не рассматривает Александра Хацкевича на должность главного тренера клуба. Об этом сообщает директор каналов "Футбол 1/2/3".

Эту информацию журналисту подтвердил президент "Колоса" Андрей Засуха.

Ранее сообщалось, что белорусский наставник - один из главных кандидатов на то, чтобы возглавить ковалевский клуб.

Руководство ковалевцев планирует определиться с новым наставником во время паузы на матчи сборных.

Напомним, Руслан Костышин подал в отставку с поста тренера "Колоса" после поражения от киевского "Динамо" (0:7). Он работал в клубе с февраля 2014 года.

Читайте такжеСтала известна новая должность Костышина в Колосе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Хацкевич Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dabo47
31.08.2021 в 11:21
vp tennis com(ввести в гугл) - Инсайдерская информация от первоисточника. Бесплатные прогнозы для новых пользователей(до конца акции 6 дней). Заходим и забираем пока есть такая возможность
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...