Трубин: Хотелось бы попробовать свои силы в АПЛ - это мечта с детства

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в интервью YouTube-проекту BurBuzz рассказал, в каком топ-чемпионате хотел бы попробовать свои силы.

"Мне бы хотелось попробовать себя в топ-чемпионате. Лично для меня - это Англия, мечта с детства. Ты выходишь из зоны комфорта, другая страна, язык. Тебе нужно выкладываться на 200% в каждой игре.

Если это случиться, хочу, чтобы все было красиво. "Шахтер" сделал меня тем, кем я есть сейчас.

Да, я учу английский, но для общего развития, чтобы за границей мог чувствовать себя комфортно", — добавил Трубин.