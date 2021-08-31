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Кобин: Не знаю, почему Монзуль не назначила чистый пенальти в ворота Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Ужгородский клуб отобрал очки у "горняков"

Кобин: Не знаю, почему Монзуль не назначила чистый пенальти в ворота Шахтера

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин высказал свое мнение о не назначении пенальти в ворота "Шахтера" в матче 6-го тура УПЛ (1:1).

"Согласен, что Рустам Ахмедзаде был одним из лучших в этом матче с "Шахтером". Рустам был заметен, успевая не только угрожать воротам "горняков", но и отрабатывал на своей половине поля.

И закономерно, что именно Ахмедзаде во втором тайме сравнял счет. Кстати, на 36-й минуте Витао сфолил в борьбе с Рустамом в своей штрафной площадке и я не знаю, почему рефери Екатерина Монзуль не назначила чистый пенальти", - сказал Кобин.

Читайте такжеСрна: В матче с Минаем арбитр допустила ошибку, которая повлияла на судейство в дальнейшем
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В статье: Василий Кобин Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Комментарии (19)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.08.2021 в 12:16
Не велено, вот и не назначила.
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+1
-3
dalexx (Украина)
31.08.2021 в 12:11
Эксперты в упор не увидели пенальти, всякие метревели и другие. Хотя Витао ударил по ноге. Ничего, в ЛЧ им будут все ставить!
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+2
-2
avatar
Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 11:42
Вот и Срна был недоволен, что пенальти не назначили. : )
Ответить
+6
0
Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 11:29
Потому что это шахтер....против них вообще что-то редко ставят
Ответить
+6
-3
avatar
ascent (Луксор)
31.08.2021 в 11:49
А кто лидер в прошлом году по пенальти в их пользу?
Ответить
+3
-1
avatar
Next-R (Киев)
31.08.2021 в 13:03
Тікай в парашку
0
0
avatar
ascent (Луксор)
31.08.2021 в 11:52
А кто в этом, догадываешься?
Ответить
+2
-1
avatar
Next-R (Киев)
31.08.2021 в 13:03
"поєзда з бєндєровцами" їдуть до тебе
0
0
avatar
ascent (Луксор)
31.08.2021 в 11:57
А какой команде назначали меньше всего пенальти, знаешь?
Ответить
+2
-1
avatar
Next-R (Киев)
31.08.2021 в 13:03
По хлєбальніку надають
0
0
avatar
ascent (Луксор)
31.08.2021 в 12:01
Подсказывая: 9, 3, 2. И она начинается не на букву "Ш"...
Ответить
+1
-1
avatar
Next-R (Киев)
31.08.2021 в 13:00
На букву К
0
0
Gerd Muller (Житомир)
31.08.2021 в 12:47
Не так давно Шахтарю більше року пенальті не ставили, навіть майже півтора.
Ответить
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
31.08.2021 в 13:02
В прошлом году Шахтеру поставили 4 пенальти, а Динамо только 2. В сезоне 19/20: Шахтер - 2, Динамо -1. В сезоне 18/19: Шахтер - 1, Динамо - 2. 17-18: Шахтер - 1, Динамо - 2. 16-17: Шахтер - 3, Динамо - 3. 15-16: Шахтер - 7, Динамо - 0. Не так давно, о каком сезоне идет речь???
0
-1
avatar
СТОП крот (Киев)
31.08.2021 в 11:27
Как почему? Это же шлюхтер. Ее туда поставили не для того, чтобы она его топила, она тянуть должна
Ответить
+6
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.08.2021 в 11:48
шахтёр шлюх тёр таких, как ты, овца тупая! дебил, эта "арбитрыня" показала левейшую первую жк марлону, что потом привело к его удалению после справедливой второй! при этом в упор не замечала ни симуляции, ни быковства тунца!
Ответить
+3
-4
Gerd Muller (Житомир)
31.08.2021 в 12:53
Все ж таки Марлон по морді зарядив Селезньову, але той не помітив спочатку. А вже коли йому підказали,він схопився за обличчя та впав. Так що перша карточка Майкону видана по заслугах. Інша річ, що це дуже картинно виглядало, але то таке...
+1
0
avatar
Next-R (Киев)
31.08.2021 в 13:01
Для TIRAN-VATAN-BARAN: то коли вона нізащо видаляла гравців ДК - то була "найкраща". Як не поставила пенальті в ворота Інгульця - то вона "найкраща". А як видалила крота з поля - то все, погана? Ну ти і скиглій тупорилий
0
0
dabo47
31.08.2021 в 11:21
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0
-3


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