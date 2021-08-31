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Кобин: Не знаю, почему Монзуль не назначила чистый пенальти в ворота Шахтера
Ужгородский клуб отобрал очки у "горняков"
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Василий Кобин высказал свое мнение о не назначении пенальти в ворота "Шахтера" в матче 6-го тура УПЛ (1:1).
"Согласен, что Рустам Ахмедзаде был одним из лучших в этом матче с "Шахтером". Рустам был заметен, успевая не только угрожать воротам "горняков", но и отрабатывал на своей половине поля.
И закономерно, что именно Ахмедзаде во втором тайме сравнял счет. Кстати, на 36-й минуте Витао сфолил в борьбе с Рустамом в своей штрафной площадке и я не знаю, почему рефери Екатерина Монзуль не назначила чистый пенальти", - сказал Кобин.
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