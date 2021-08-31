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Де Дзерби предоставил игрокам Шахтера три выходных дня

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" соберутся в четверг, 2 сентября

Де Дзерби предоставил игрокам Шахтера три выходных дня

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

После 6-го тура в чемпионате Украины образовалась пауза, связанная с матчами сборных.

Ранее пресс-служба "горняков" сообщала, что 13 игроков "Шахтера" на 9–10 дней отправились в расположение сборных. Остальным футболистам тренерский штаб предоставил 3 выходных.

Команда вновь соберется в Святошино в четверг, 2 сентября, и проведет вечернее занятие. В дальнейшем "оранжево-черные" будут чередовать 1 и 2 тренировки в день.

Отмечается, что Анатолий Трубин и Валерий Бондарь продолжают индивидуальное восстановление после травм, а Педриньо, по оценкам медицинского штаба, уже сможет присоединиться к команде, когда она возобновит подготовку.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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Stuntriding (Киев)
31.08.2021 в 12:52
Их гонять нужно, а он *стратег*, отправил их гулять
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alex.belogubko (одесса)
31.08.2021 в 12:02
он не тренер а физрук --что он добился в Италии это наш Ротань
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Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 11:57
Вместо того чтобы наказать и закрыть их на базе и учить играть в футбол......
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+1
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