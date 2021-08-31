Де Дзерби предоставил игрокам Шахтера три выходных дня

После 6-го тура в чемпионате Украины образовалась пауза, связанная с матчами сборных.

Ранее пресс-служба "горняков" сообщала, что 13 игроков "Шахтера" на 9–10 дней отправились в расположение сборных. Остальным футболистам тренерский штаб предоставил 3 выходных.

Команда вновь соберется в Святошино в четверг, 2 сентября, и проведет вечернее занятие. В дальнейшем "оранжево-черные" будут чередовать 1 и 2 тренировки в день.

Отмечается, что Анатолий Трубин и Валерий Бондарь продолжают индивидуальное восстановление после травм, а Педриньо, по оценкам медицинского штаба, уже сможет присоединиться к команде, когда она возобновит подготовку.