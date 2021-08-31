Просчет Костышина, ошибка Шахтера, прогресс Черноморца. Эксперты о 6-м туре УПЛ

Эксперты UA-Футбол бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек, а также тренеры Александр Севидов, Иван Балан и Илья Близнюк делятся впечатлениями от поединков шестого тура, в котором мы стали свидетелями двух сенсаций и одного суперразгрома.

"Черноморец" - "Александрия" 2:2

Сергей Шебек: Команды показали интересный и веселый футбол. Но это касается лишь второго тайма, где было забито четыре мяча. В первом тайме соперники играли осторожно, без моментов. Все началось после перерыва. "Черноморец" в течение двух-трех минут после быстрых контратак мог открыть счет. В первом случае Бугай убежал от Дубры и Бабогло, которые неграмотно сыграли позиционно, но пробил выше ворот. Нужно сказать, эта пара центральных защитников, не обладает скоростными качествами, и когда им попадаются быстрые игроки, то приходится трудно. А во втором одесситы разыграли хорошую комбинацию - Исаенко вновь оказался в штрафной соперника, но также удар пришелся выше цели. Тут же александрийцы ответили опасным моментом - Ковалец упустил шанс.

Игра шла на встречных курсах, команды искали возможности забить, не закрывались, хорошо применяли прессинг, и это принесло свои плоды. Конечно, "Черноморец" своей задорной игрой заслужил и забил два мяча, но нужно сказать после ошибок александрийцев. В первом случае Авагимян совершил техничный слалом, по пути убрав нескольких защитников, несильно пробил и тут вратарь "помог" закатиться мячу в ворота. А второй гол - это явная ошибка Дубры, который по замысловатой дуге не рассчитал свое движение, дал шанс выйти один на один Ванату и поразить ворота. Два ляпа, два гола.

Но "Александрия" проявила характер, сумев отыграться. Особенно гол-красавец забил Устименко. Принял мяч и с места, без движения по дуге положил в "девятку". Этот гол стал украшением, хочется сказать всего матча, но… насыщенного и качественного футбола второй 45-минутки.

"Черноморец" прибавляет с каждым матчем, игроки постепенно из молодежи превращаются в "мужчин". Команда обрастает мускулистой фактурой, приобретая опыт в УПЛ, и как показала, игра может уже играть на равных с командой, которая недавно отобрала очки у лидеров - "Шахтера" и "Зари". Наверняка одесситы расстроены таким результатом, ведя два раза в счете, что не скажешь об "Александрии", которая рада, что спасла игру. Если в двух первых стартовых матчах "Черноморец" выглядел ужасно, то сейчас как говорят в Одессе, будем приятно посмотреть. Команда преобразилась и не так все уже безнадежно.

"Ингулец" - "Мариуполь" 3:0

Иван Балан: Первые 15 минут прошли с небольшим преимуществом азовцев, они взяли под контроль мяч, владели инициативой, ничто не предвещало разгрома. А хозяева играли от обороны с быстрыми контратаками через фланги или применяя длинные передачи на борьбу. Первый же опасный момент возник у ворот гостей, и мяч угодил в штангу.

Одни атакуют, другие забивают, и не всегда количество защитников в штрафной может уберечь команду от гола. Когда Шарай забивал, то находился в окружении пяти игроков обороны. У "Мариуполя" в дальнейшем не было компактности между линиями, появился простор и "Ингулец" чувствовал себя как рыба в воде. Через эти разряженные пространства, хозяева ловили соперника на контратаках, построив на этом игру. А когда контратаковал "Мариуполь", грамотно и компактно строили заградительные заслоны, в три линии обороны. Был у азовцев момент - Мишнев хорошо бил в угол, но выручила стойка.

Во втором тайме, забив второй мяч, стало очевидно, что мариупольцы, в том состоянии, в котором находятся, не смогут переломить ход событий. У них в составе сплошная молодежь, не хватает опыта и мастерства. Да, они пытались сыграть в свою игру, старались, но удача была не на их стороне, хотя бы забить гол престижа. "Ингулец" умело играл между линиями, и как пример третий гол. На сегодняшний день петровцы более опытная команда - старшеклассники без проблем "побили" прилежных учеников младших классов.

"Металлист 1925" - "Днепр-1" 1:2

Иван Балан: В первые 10 минут шла обоюдная борьба, с обменами полумоментов, команды четко выстраивали оборонительные линии. После 20 минут игроки стали лучше действовать в отборе, чем в атаке, но появляются большие разрывы между линиями, вследствие чего образуются пространства. Так никто и не встречал Марлисона, который прошел через такую пустоту, рикошет подправил полет мяча и счет открыт. Это была единственная ошибка обороны гостей, чем и воспользовались харьковчане.

В первом тайме мало строилось атак вперед, темп средний, игра не впечатляла. Начало второго тайма было за хозяевами, днепряне не были похожи на себя, и для усиления атакующих действий Йовичевич делает тройную замену. После перестроения команда оживилась, заиграла быстрее, чаще заставляя ошибаться оборону "М 1925". Вот и пришла первая ошибка от вратаря Коваленко, сбившего по неосторожности игрока днепрян. Получи "точку" и вынимай мяч из сетки. Он же допустил вторую, как оказалось, фатальную - на 91-й минуте выронив и фактически забросив себе мяч. Неудачный дебют молодого вратаря. Получается, ничейная игра оказалась проигрышной. Кто больше ошибается, тот и проигрывает. До 75-й минуты "Металл" в целом играл лучше, но у "Днепра-1" команда опытнее и обладает лучшим подбором футболистов, которые сумели выжать из ничего, превратив это в голы. Трудная и с элементом случайности победа гостей.

"Динамо" - "Колос" 7:0

Александр Севидов: Руслан Костышин не угадал с подготовкой к чемпионату, поэтому команда выглядит пустой. Ноги не бегут, игроки просто не успевают за соперником и все дается тяжело. Хочется поддержать Костышина. Но чего-то не хватает, что-то упущено. Мы видим, как подводит команду к Лиге чемпионов Луческу. Они начинали тяжело, а сейчас уже второй матч играют на легких ногах. А Костышин не так много работает, поэтому ошибки свойственны молодому тренеру. Видно, он просто не знает, что делать с командной, и в этом матче безучастно наблюдал за наибольшим позором в истории также молодого клуба.

Не хочется весь негатив вешать на тренера, ибо футболисты должны отдавать себе отчет, как они играют, и выкладываться по полной. Ведь совсем недавно, последние два года в противостоянии с "Динамо" мы видели довольно крепкую и с характером команду. Куда это все делось, предстоит разобраться уже новому коучу. Нет смысла говорить об игре, одни бежали и разрывали, другие просто стояли и наблюдали.

"Десна" - "Верес" 0:4

Иван Балан: До игры и не снилось ни тренерам, ни болельщикам, а особенно футболистам "Десны", что поединок закончится с таким счетом. Видимо, они забыли, что игра начинается с первой минуты, а заканчивается 90-й, плюс добавочное время. Первый гол, как мы говорим - "ранний", хозяева пропустили уже на 4-й минуте. Кто-то не доработал в обороне, кто-то опоздал на шаг, кто-то не опекал соперника, и Немчанинов практически без борьбы забил мяч. "Десна" после этого немного оживилась, пытаясь завладеть инициативой, но до опасных моментов не доходило.

"Десне" не хватает страсти, желания, агрессии, и вскоре хозяева пропустили второй гол. После стандарта, во время которого Сергийчук находился перед вратарем, в то время как пять игроков "северян" спокойно наблюдали, как нападающий также спокойно переправил мяч в ворота.

В первом тайме "Десна" выглядела растерянно. "Верес" использовал ситуацию в свою пользу, полностью подавил оппонента, забил еще два гола сделал результат еще до перерыва. Гости грамотно выключили из игры лидеров "Десны" Тотовицкого и Калитвинцева, через которых идет все наступательные действия. Во втором тайме задачей "Вереса" было просто сыграть по счету, спешить некуда, раскрываться не нужно, сыграть компактно в обороне, отдав инициативу хозяевам. "Десна" активизировалась, грузила передачами нападающих, но мячи не доходили до атакующих партнеров, ибо оборона гостей играла безупречно, не оставив шанса даже на гол престижа.

показал невероятную реализацию – все что создали, то и забили. Неожиданная для многих, но приятная и уверенная победа в копилку "Вереса" над более опытным соперником.

"Минай" - "Шахтер" 1:1

Иван Балан: Если бы перед игрой спросить у 10 человек, кто выиграет матч, то ответ был бы очевиден. Но у футбола свои законы, и недооценка соперника всегда наказуема. Что мог противопоставить "Минай" нашему гранду? В первую очередь характер, бойцовские и физические качества. Так и получилось! "Шахтер" с первых минут владел инициативой, неспешно катал мяч, словно уверен в своей очередной победе, а "Минай" компактно и грамотно оборонялся. После удаления Марлона хозяева стали смелее, пытались проводит контратаки, а в обороне играли без ошибок, не давая в течение 30 минут никаких шансов "Шахтеру". Все же "горняки" смогли забить после того, как Траоре заработал пенальти, он же его и исполнил.

Тем не менее, игра "Шахтера" в первом тайме не впечатлила. Они думали малой кровью добиться победы. Все делали не спеша, вальяжно, посчитав, что виктория у них уже в кармане. Во втором тайме все продолжилось в таком же стиле. Опять больше владели мячом, временами обостряя игру скоростными атаками, но до голов дело не доходило. "Минай" выстоял, выждал и где-то с 70-й минуты осмелел и начал играть первым номером, переходя на половину соперника всей командной, применяя прессинг возле штрафной. "Шахтер" не оценил всей серьезности и был наказан. Счет сравнялся, хозяева держали в напряжении "горняков", которые так и не проснулись до конца матча.

не наиграл на победу, а "Минай" своей самоотдачей заслужил почетную ничью, которую можно приравнять к победе. Видимо, "Шахтер" пока не понимает, что проходных игр для них не будет, и пешком никого не обыграешь. Именно с таким настроем они вышли на игру, и поплатились за это.

"Заря" - "Ворскла" 1:0

Александр Севидов: Встречались команды примерно одинакового уровня, острожная игра, где чуть больше инициативой владела "Заря". После серии неудач им нужна была победа как воздух. Начали активно, создали два голевых момента, но затем игра выровнялась. "Ворскла" опытная команда и знает, как выравнивать игру, отодвинула ее от своих ворот. Хозяева чуть больше хотели выиграть, прервать черную полосу и дожали соперника. Нужно отдать должное полтавчанам, они в конце матча попытались штурмовать ворота "Зари", чтобы вырвать ничью, были опасные моменты, удар в перекладину, но проблемная оборона луганчан выстояла. Все знают, именно сейчас самое слабое звено – это игра обороны. Трудная, но закономерная победа команды Виктора Скрипника.

"Рух" - "Львов" 1:0

Илья Близнюк: В футболе бывает, что без ударов по воротам одна из команд выигрывает матч. Всего лишь два удара, один их них нанес игрок "Львова", а именно Ренан по своим воротам. Такова цена победы "Руха". Как такового футбола не было. Первый тайм команды играли вообще без ворот, оба вратаря вступили в игру после ошибок своей защиты. Сплошная борьба, сумбур, много длинных передач, креатива в игре не было, игра шла до забитого мяча.

Во втором тайме, после того как "Рух" открыл счет, хозяева начали сушить игру, задача была удержать преимущство. После пропущенного мяча у "Львова" были шансы забить, удар Эрнеста парировал вратарь, один раз мяч попал в стойку, но Фарт сопровождал хозяев. Скучный и не интересный матч без какой-либо зрелищности. Больше ничейная игра, но случилась победа "Руха" благодаря везению. Хозяева удержали счет и больше понимали, что с точки зрения результата им победа важнее, чем сама игра.