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Шестой претендент на Супрягу. Форвард Динамо заинтересовал еще один клуб из Серии А
У украинца еще остаются шансы перебраться в Серию А
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга все еще может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 21-летний футболист попал в сферу интересов "Кальяри". Отмечается, что форвард положительно относится к идее перехода в итальянский клуб.
Ранее сообщалось, что "Динамо" хочет выручить от "Салернитаны" за Супрягу не менее 5 млн евро.
Также интерес к украинцу приписывали "Сампдории", "Дженоа", "Торино" и "Удинезе", однако до продажи дело так и не дошло.
В нынешнем сезоне Владислав ни разу не попадал в заявку киевского клуба.
Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается сегодня, 31 августа, поздно вечером.
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