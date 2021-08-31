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Шестой претендент на Супрягу. Форвард Динамо заинтересовал еще один клуб из Серии А

Премьер-лига
(1 голосов)

У украинца еще остаются шансы перебраться в Серию А

Шестой претендент на Супрягу. Форвард Динамо заинтересовал еще один клуб из Серии А

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга все еще может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 21-летний футболист попал в сферу интересов "Кальяри". Отмечается, что форвард положительно относится к идее перехода в итальянский клуб.

Ранее сообщалось, что "Динамо" хочет выручить от "Салернитаны" за Супрягу не менее 5 млн евро.

Также интерес к украинцу приписывали "Сампдории", "Дженоа", "Торино" и "Удинезе", однако до продажи дело так и не дошло.

В нынешнем сезоне Владислав ни разу не попадал в заявку киевского клуба.

Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается сегодня, 31 августа, поздно вечером.

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В статье: Кальяри (Кальяри) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
GianlucaDiMarzio.com

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Комментарии (2)
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Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 12:58
Суркис ждёт предложение от Интера или Ювентус.
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royalstas (Вінниця)
31.08.2021 в 12:48
Божечки да заберіть це чудо уже хоч кудись щоб кожного трансферного вікна це не продовжувалось......
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