Шестой претендент на Супрягу. Форвард Динамо заинтересовал еще один клуб из Серии А

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга все еще может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 21-летний футболист попал в сферу интересов "Кальяри". Отмечается, что форвард положительно относится к идее перехода в итальянский клуб.

Ранее сообщалось, что "Динамо" хочет выручить от "Салернитаны" за Супрягу не менее 5 млн евро.

Также интерес к украинцу приписывали "Сампдории", "Дженоа", "Торино" и "Удинезе", однако до продажи дело так и не дошло.

В нынешнем сезоне Владислав ни разу не попадал в заявку киевского клуба.

Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается сегодня, 31 августа, поздно вечером.