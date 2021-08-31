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Колос отправил своего хавбека в аренду в Полесье

Премьер-лига
(1 голосов)

28-летний игрок продолжит выступления в Первой лиге

Колос отправил своего хавбека в аренду в Полесье

Фото: ФК Колос

Новина українською

Полузащитник "Колоса" Евгений Морозко продолжит карьеру в "Полесье" из Первой лиги. В новой команде 28-летний футболист будет выступать на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано на 6 месяцев.

Вторую половину прошлого сезона УПЛ Евгений пропустил из-за тяжелой травмы. Хавбек восстановился и попробует вернуть форму в команде Юрия Калитвинцева.

Отметим, что после 6-ти туров "Полесье" занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Евгений Морозко
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 13:50
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Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 13:39
Вот и расстался Колос со своим лидером... Теперь, вместо него, Селезнёв даёт интервью.
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