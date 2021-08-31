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Колос отправил своего хавбека в аренду в Полесье
28-летний игрок продолжит выступления в Первой лиге
Фото: ФК Колос
Полузащитник "Колоса" Евгений Морозко продолжит карьеру в "Полесье" из Первой лиги. В новой команде 28-летний футболист будет выступать на правах аренды.
Арендное соглашение рассчитано на 6 месяцев.
Вторую половину прошлого сезона УПЛ Евгений пропустил из-за тяжелой травмы. Хавбек восстановился и попробует вернуть форму в команде Юрия Калитвинцева.
Отметим, что после 6-ти туров "Полесье" занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги.
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Источник:ФК Колос
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