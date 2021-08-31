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Еще один претендент. Супряга может стать одноклубником Кухаревича

Премьер-лига
(4 голосов)

Французский клуб хочет усилить свою атаку нападающим

Еще один претендент. Супряга может стать одноклубником Кухаревича

Новина українською

По информации TUTTOmercatoWEB, на форварда "Динамо" Владислава Супрягу претендует французский "Труа".

Отмечается, что новичок Лиги 1 хочет усилить свою атаку нападающим и рассматривает кандидатуру Владислава.

На украинца претендовали "Салернитана", "Сампдория", "Дженоа", "Торино" и "Удинезе". Отметим, что на трансферном горизонте интересов появился еще итальянский "Кальяри".

К слову, в "Труа" выступает другой украинец Николай Кухаревич.

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В статье: Динамо (Киев) Труа (Франция) Владислав Супряга
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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Комментарии (9)
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ZSTV1223 (Черкаси)
31.08.2021 в 15:12
На фото Супряга в формі позаминулого сезону. Одразу видно що гравець має постійну ігрову практику та дуже дорого коштує.
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Letargic (Сумы)
31.08.2021 в 15:01
А Ирина Морозюк претендует на него??
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Stihl Kindermann (Gonduras)
31.08.2021 в 14:38
Ну это уже смешно..поржал,давайте серйозно
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0
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ZSTV1223 (Черкаси)
31.08.2021 в 15:14
А якщо серйозно то він вже місяць з Чорноморцем тренується. Просто агенти просили нікому нічого не говорити, бо хтось ще дуже хоче продати його за великі гроші
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0
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avatar
Goleon (Одесса)
31.08.2021 в 14:16
Может сразу в ПСЖ?
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0
0
C_Ballack (Днепр)
31.08.2021 в 13:49
Столько клубов претендовало, хотело, боролось! Но, гордый Супряга их всех отшил, настоящий патриот Динамо!
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0
0
kravaserega (Kyiv)
31.08.2021 в 13:37
Просто невиданный ажиотаж, все его хотят подписать, вот уже и Франция подтянулась, ожидаем предложений от АПЛ
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+5
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MaximSK (Киев)
31.08.2021 в 13:29
вместе с Кухаревичем будут сидеть на лавке, не вижу в этом смысла.
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0
0
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Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 13:45
Вместе с другом веселей. ("Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной... ").
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+1
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