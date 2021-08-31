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Еще один претендент. Супряга может стать одноклубником Кухаревича
Французский клуб хочет усилить свою атаку нападающим
По информации TUTTOmercatoWEB, на форварда "Динамо" Владислава Супрягу претендует французский "Труа".
Отмечается, что новичок Лиги 1 хочет усилить свою атаку нападающим и рассматривает кандидатуру Владислава.
На украинца претендовали "Салернитана", "Сампдория", "Дженоа", "Торино" и "Удинезе". Отметим, что на трансферном горизонте интересов появился еще итальянский "Кальяри".
К слову, в "Труа" выступает другой украинец Николай Кухаревич.
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Источник:TUTTOmercatoWEB
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