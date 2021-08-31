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Не приняли предложение Ярославского. Шахтёр будет проводить домашние матчи ЛЧ в Киеве
"Горняки" уже заявили столичную арену
Фото: ФК Шахтер Донецк
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, донецкий "Шахтер" несмотря на предложение "Металлиста" проводить матчи Лиги чемпионов в Харькове, намерен играть в Киеве на НСК "Олимпийский".
"Горняки" уже заявили столичную арену в УЕФА для проведения матчей еврокубка.
Отметим, на этой же арене свои домашние матчи в Лиге чемпионов будет проводить киевское "Динамо".
Напомним, в рамках квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" провел ответный матч против "Монако" в Харькове и сумел выйти в группу. Руководство "Металлиста" предложило донецкому клубу играть матчи еврокубков на их стадионе.
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