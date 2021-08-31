  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не приняли предложение Ярославского. Шахтёр будет проводить домашние матчи ЛЧ в Киеве
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не приняли предложение Ярославского. Шахтёр будет проводить домашние матчи ЛЧ в Киеве

Премьер-лига
(3 голосов)

"Горняки" уже заявили столичную арену

Не приняли предложение Ярославского. Шахтёр будет проводить домашние матчи ЛЧ в Киеве

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, донецкий "Шахтер" несмотря на предложение "Металлиста" проводить матчи Лиги чемпионов в Харькове, намерен играть в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Горняки" уже заявили столичную арену в УЕФА для проведения матчей еврокубка.

Отметим, на этой же арене свои домашние матчи в Лиге чемпионов будет проводить киевское "Динамо".

Напомним, в рамках квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" провел ответный матч против "Монако" в Харькове и сумел выйти в группу. Руководство "Металлиста" предложило донецкому клубу играть матчи еврокубков на их стадионе.

Читайте такжеОфициально. Динамо и Шахтер будут играть домашние матчи ЛЧ в Киеве

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
bombard (Харьков)
31.08.2021 в 15:10
Теперь Ярик отомстит Ахмету, но когда и в какой форме - будем посмотреть.
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
31.08.2021 в 14:40
Нах той Киев,грайте у Харковi!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...