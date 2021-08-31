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Супряга и Бурда тренируется в общей группе, Бущан - пока индивидуально
В киевском клубе рассказали о травмированных игроках
Фото: ФК Динамо Киев
Главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о ходе лечения и восстановления травмированных игроков первой команды.
Георгий Бущан уже готов приступить к индивидуальной работе. У него были проблемы со спиной. Лечение было консервативное. После выходных он приступит к индивидуальным вратарским тренировкам.
У Дениса Попова прооперирована передняя крестообразная связка. Сроки реабилитации после такой травмы – минимум полгода.
Зато после длительного восстановления вернулся в общую группу и приступил к тренировкам Никита Бурда.
Также в общей группе уже тренируется и Владислав Супряга.
Через несколько дней приступит к тренировкам в общей группе Владимир Костевич. Восстановившись после длительного лечения, он получил травму икроножной мышцы. После выходных он приступит к тренировкам.
Артем Беседин два месяца ходил на костылях. Перелом сросся, но иммобилизацию на костылях было решено продолжить еще на месяц. Мы были на консультации у профессора Рамона Кугата в Барселоне, где Артему сделали профилактические уколы в коленный сустав.
Еще месяц пролонгация на костылях, а затем начинается реабилитация, специфическая работа без костылей. Хотя и сейчас эта работа проходит одновременно с лечением. Но у Артема обширная политравма, так что еще месяц ему нужно находиться в специальном брейсе и на костылях.
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