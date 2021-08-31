Сонная Нива и дебют Пуканыча. Эпицентр вышел в следующий раунд кубка

Знаете чем хороши ранние стадии украинского кубка? Наличием сенсаций. Нет, иногда и на поздних этапах условный "Агробизнес" может выбить условный "Шахтер", но это скорее исключение из общих правил. А вот в рамках предварительных раундов такого полным полно. Вот к примеру возьмем "Ниву", представляющую Тернополь. Казалось бы, команда идет на высоких местах в Первой лиге, с ними работает тренер, который привлекает внимание клубов УПЛ, все у них хорошо. Пройти второлиговый "Эпицентр" вполне по силам. Но недооценка оппонента и ротация без нужного количества ресурсов всегда вылезут тебе боком.

Первый тайм запомнился двумя интересными событиями. Во-первых, это забитый гол. Старт матча выдался медленным и равным, а вот начиная с минуты 25-й, "Эпицентр" начал оправдывать статус хозяина поля. Команда Надуды неплохо выходила в атаки через фланги и после двух неудачных атак, свой гол они найти сумели - Немтинов вовремя скинул, Барбоса точно пробил. Учитывая ленивую "Ниву", забитый гол "Эпицентра" вопросов вызывать не должен.

Второе важное событие - дебют легенды в составе дунаевского клуба. В середине тайма за них вышел сам 38-летний Адриан Пуканыч, который не так давно покинул "Ужгород". Не знаете, кто это? Тогда вам вероятно восемь лет. Максимум, девять.

По сути, второй тайм повторял ход первого, только без голов и дебюта Пуканыча. Климовский пустил в бой сразу нескольких лидеров, в том числе Семенину, однако это не особо помогло. Представители Тернополя стали больше владеть мячом, но контрвыпады "Эпицентра" несли в себе большую угрозу. Момент Ивашко после прострела Беженара перевешивает все потуги соперника. В конце гости смогли закрыть соперника на их же половине, вот только особых дивидентов это не принесло.

А больше ничего и не было. "Эпицентр" забил раз, чего хватило для прохода в следующий раунд. "Нива", судя по их унылому настроению в первом тайме, не сильно и хотела пройти дальше. Либо же просто не настроилась.

Кубок Украины, 1/16 финала

"Эпицентр" - "Нива" 1:0

Гол: Барбоса 29

"Эпицентр": Чернобай, Жмуйда, Сеница, Захарченко, Ничипоренко, Кицак, Буй (Пуканыч 41), Беженар, Немтинов, Якубов (Ивашко 66), Барбоса (Раца 66)

"Нива": Жупанский, Хруставка, Вовченко, Васька, Скакун, Малащук, Козак, Дедух (Семенина 46), Гатала (Ризнык 46), Процев, Кисленко (Бычек 46)