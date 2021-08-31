"Хочется, чтобы Трубина запомнили не только в футболе" - голкипер рассказал о создании своего бренда

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин рассказал о своем деле вне футбольного поля.

"Хочется, чтобы Трубина запомнили не только в футболе, а и в другой сфере. Создали логотип, можно это все раскручивать. Это очень важно в эпоху соцсетей.

Это не должно мешать главному твоему делу, но задумываться про это важно и нужно", — добавил Трубин.