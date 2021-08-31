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"Хочется, чтобы Трубина запомнили не только в футболе" - голкипер рассказал о создании своего бренда
Парень уже сейчас смотрит в далекое будущее
shakhtar.com
Голкипер "
"Хочется, чтобы Трубина запомнили не только в футболе, а и в другой сфере. Создали логотип, можно это все раскручивать. Это очень важно в эпоху соцсетей.
Это не должно мешать главному твоему делу, но задумываться про это важно и нужно", — добавил Трубин.
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Источник:ТК Футбол
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