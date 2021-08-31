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"Хочется, чтобы Трубина запомнили не только в футболе" - голкипер рассказал о создании своего бренда

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень уже сейчас смотрит в далекое будущее

"Хочется, чтобы Трубина запомнили не только в футболе" - голкипер рассказал о создании своего бренда

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о своем деле вне футбольного поля.

"Хочется, чтобы Трубина запомнили не только в футболе, а и в другой сфере. Создали логотип, можно это все раскручивать. Это очень важно в эпоху соцсетей.

Это не должно мешать главному твоему делу, но задумываться про это важно и нужно", — добавил Трубин.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
31.08.2021 в 18:10
Логотип - труба ?
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Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 17:42
Всё-же у него травма серьёзная....
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+1
0
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Stuntriding (Киев)
31.08.2021 в 17:16
Ну Буфон, Касильяс, тот же Шовковский и т.д. это понятно. Их знают во всём мире, когда играли и сейчас. А это чудо уже себе что то там рисует, логотипы какие-тоОх и клоунЛучше бы занялся своей карьерой вратаря, а не бренды он рисует.
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0
-1
Dr. House (Поділля)
31.08.2021 в 17:14
Не , ну благодаря Булгакову уже помнят: Дни Трубины'х. Просто буквы "р" и "у" неправильно стоят)))
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+1
-1
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xo66it (Оболонский Рейх)
31.08.2021 в 16:53
Бренда чего? В какой хоть области?
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+1
0
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Loader (Днепр)
31.08.2021 в 17:11
Зачем? Логотип уже есть, это важнее. Будущая жена будет под ним свои фотки постить.
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+3
0
Primeval (Одесса)
31.08.2021 в 18:02
Донецкой
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0
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