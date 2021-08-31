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Динамо дозаявило на УПЛ 17-летнего литовского хавбека

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек может сыграть не только за молодежку киевлян

Динамо дозаявило на УПЛ 17-летнего литовского хавбека

Новина українською

Киевское "Динамо" дозаявило на сезон в УПЛ новичка команды, литовского полузащитника Титаса Бузаса.

Профиль игрока появился на официальном матче УПЛ.

Напомним, что 17-летний футболист три недели подписал с киевлянами трехлетний контракт.

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В статье: Динамо (Киев) Титас Бузас
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Комментарии (3)
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Водитель трамвая (Бухарест)
31.08.2021 в 23:04
Нормально, еще один украинец в составе Динамо, отлично академия в клубе работает!
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+1
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
31.08.2021 в 22:59
Барани.... Він ЛИТОВСЬКИЙ хавбек...
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0
-5
Fishing 555 (Rivne)
31.08.2021 в 21:53
Це хто Пеле?
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0
-3


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