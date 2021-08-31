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Динамо дозаявило на УПЛ 17-летнего литовского хавбека
Хавбек может сыграть не только за молодежку киевлян
Киевское "
Профиль игрока появился на официальном матче УПЛ.
Напомним, что 17-летний футболист три недели подписал с киевлянами трехлетний контракт.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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