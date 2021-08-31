Авагимян - об атаке ультрас Черноморца: Сильно испугались. Сначала подумал, что нас взрывают

Один из лидеров "Черноморца" Артур Авагимян рассказал о конфликте между ультрас и одесским клубом.

В частности, хавбек рассказал, как фанаты забросали автобус команды фаерами и дымовыми шашками .

"Перед матчем против "Александрии" была атака автобуса. Честно говоря, сильно испугались. Я вообще сначала подумал, что нас взрывают. Шашка прямо подо мной взорвалась, я очень сильно услышал. Я был в наушниках, то они аж повылетали из ушей, все были в шоке. Неприятная ситуация, но хорошо, что на результате это не сказалось и мы не проиграли этот матч.

Я общался с одним из главных фанатов. Пытался ему объяснить, что футболисты по факту не виноваты. Ребята играют футбол, а то, что такая политика в клубе, то это к людям, которые выше стоят. Конкретные претензии к футболистам и тренерскому штабу – неправильные и непреднамеренные. Чтобы не было, мы представляем футбольный клуб "Черноморец" и город Одесса.

Мое мнение, что надо поддерживать команду. Надо ценить, что в городе есть команда, которая представляет высшую лигу. Наше дело – играть и показывать футбол. Болельщики приходят, город радуется, все поддерживают. У ультрас жесткая позиция конечно, но с этим ничего не поделаешь. Надеюсь, что все наладится", - сказал Авагимян.