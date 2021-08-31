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Авагимян - об атаке ультрас Черноморца: Сильно испугались. Сначала подумал, что нас взрывают

Премьер-лига
(1 голосов)

Конфликт между ультрас и клубом продолжается

Авагимян - об атаке ультрас Черноморца: Сильно испугались. Сначала подумал, что нас взрывают

Фото / uCoz

Новина українською

Один из лидеров "Черноморца" Артур Авагимян рассказал о конфликте между ультрас и одесским клубом.

В частности, хавбек рассказал, как фанаты забросали автобус команды фаерами и дымовыми шашками.

"Перед матчем против "Александрии" была атака автобуса. Честно говоря, сильно испугались. Я вообще сначала подумал, что нас взрывают. Шашка прямо подо мной взорвалась, я очень сильно услышал. Я был в наушниках, то они аж повылетали из ушей, все были в шоке. Неприятная ситуация, но хорошо, что на результате это не сказалось и мы не проиграли этот матч.

Я общался с одним из главных фанатов. Пытался ему объяснить, что футболисты по факту не виноваты. Ребята играют футбол, а то, что такая политика в клубе, то это к людям, которые выше стоят. Конкретные претензии к футболистам и тренерскому штабу – неправильные и непреднамеренные. Чтобы не было, мы представляем футбольный клуб "Черноморец" и город Одесса.

Мое мнение, что надо поддерживать команду. Надо ценить, что в городе есть команда, которая представляет высшую лигу. Наше дело – играть и показывать футбол. Болельщики приходят, город радуется, все поддерживают. У ультрас жесткая позиция конечно, но с этим ничего не поделаешь. Надеюсь, что все наладится", - сказал Авагимян.

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В статье: Черноморец (Одесса) Артур Авагимян
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
31.08.2021 в 20:36
ВНИМАНИЕЕ !! На сайте гадит ...олексин заднеприводный колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая,Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), Счетчик Ранцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наша страна...
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0
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Просто Квашин (Харьков)
31.08.2021 в 20:35
Вылез вялый глист из жо пы Громко крикнул на округу ! Зачем ты подлый брат олексин Сьел мою скользкую подругу ???
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0
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Водитель трамвая (Бухарест)
31.08.2021 в 20:14
Чемодан-вокзал-Куив!
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+1
-4
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Просто Квашин (Харьков)
31.08.2021 в 20:35
Ты сучара когда перестанешь глумиться с украинского языка...????
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0
-2


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