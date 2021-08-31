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Официально: Динамо подписало бразильского вингера Витиньо
Пятилетний контракт для бразильца
fcdynamo.kiev.ua
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Соглашение сторон рассчитано на 5 лет.
Ранее сообщалось, что последняя цифра за трансфер, которая озвучивалась в СМИ – 5,5 млн евро.
Витиньо будет заявлен за "Динамо" в ближайшее время под номером 22 и сможет принять участие уже в следующем матче нашей команды против харьковского "Металлиста", который состоится после завершения паузы, связанной с матчами сборных.
В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 результативные передачи. Всего за первую команду "Атлетико Паранаэнсе" он провел 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.
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