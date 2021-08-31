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Официально: Динамо подписало бразильского вингера Витиньо

Премьер-лига
(5 голосов)

Пятилетний контракт для бразильца

Официально: Динамо подписало бразильского вингера Витиньо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

"Динамо" подписало контракт с 22-летним бразильским вингером "Атлетико Паранаэнсе" Витором Наумом (Витиньо).

Соглашение сторон рассчитано на 5 лет.

Ранее сообщалось, что последняя цифра за трансфер, которая озвучивалась в СМИ – 5,5 млн евро.

Витиньо будет заявлен за "Динамо" в ближайшее время под номером 22 и сможет принять участие уже в следующем матче нашей команды против харьковского "Металлиста", который состоится после завершения паузы, связанной с матчами сборных.

В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 результативные передачи. Всего за первую команду "Атлетико Паранаэнсе" он провел 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.

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В статье: Динамо (Киев) Витиньо
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (20)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
31.08.2021 в 18:10
с Металлистом-1925 или с Металлистом-2021 ? Если с 2021, то только в следующем сезоне...
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
31.08.2021 в 18:04
отлично, Виктор Науменко! на Неймара кстати похож
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
31.08.2021 в 18:12
ага, похожий, як свиня на коня
Ответить
0
0
kiwa83 (черкаси)
31.08.2021 в 17:49
они че моргенштерна взяли))
Ответить
+2
-4
avatar
ProstoFAN (Донецк)
31.08.2021 в 17:46
чувствуется подход деда, сдается Динамо купит еще не одного бразильца
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+4
0
avatar
Барселиниус (землянин)
31.08.2021 в 17:40
На пи@ара похож.
Ответить
+4
-8
Golfik25 (Киев)
31.08.2021 в 17:41
Ну тебе виднее, спорить с экспертом по пи... не будем))
Ответить
+6
-4
Golfik25 (Киев)
31.08.2021 в 17:37
Хорошее усиление. Родригес бери свою бабу, 50 грам и на выход.
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+5
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
31.08.2021 в 18:17
Уже взял, только без 50 г., без борща и пампушек с чесночком. Ой, жалеть будет! Но сам виноват. )
Ответить
0
0
Джим Слэйд (Харьков)
31.08.2021 в 17:35
А в рамках какого турнира они собираются с Металлистом играть?
Ответить
+2
-4
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
31.08.2021 в 17:37
Там чітко написано: не з "Металом" Краснікова-Ярославського, а з автентичним "Металістом".
Ответить
+4
-3
Джим Слэйд (Харьков)
31.08.2021 в 17:39
Типа с командой ветеранов?
+2
-4
avatar
Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 18:05
Мабуть автентичний як твій батько...
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
31.08.2021 в 17:31
Он правый вингер или левый?
Ответить
0
0
alexfc (Киев)
31.08.2021 в 17:30
І шо дійсно за гроші?
Ответить
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
31.08.2021 в 17:29
удачи в Динамо, надеюсь теперь Суркис отпустит кого-то из украинцев в европу.
Ответить
+3
0
kapkan (Луганск)
31.08.2021 в 17:31
Вряд ли, похоже, что это замена Жерсона Родригеша.
Ответить
+5
0
Golfik25 (Киев)
31.08.2021 в 17:40
Он на место алкаша жерсона
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+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
31.08.2021 в 17:28
улыбка, будто скрывает боль
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+4
-6
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
31.08.2021 в 18:20
Ты физиономист? Умеешь определять внутреннее состояние человека по движениям и мимике его лица?
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0
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