Официально: Динамо подписало бразильского вингера Витиньо

" Динамо " подписало контракт с 22-летним бразильским вингером "Атлетико Паранаэнсе" Витором Наумом (Витиньо).

Соглашение сторон рассчитано на 5 лет.

Ранее сообщалось, что последняя цифра за трансфер, которая озвучивалась в СМИ – 5,5 млн евро.

Витиньо будет заявлен за "Динамо" в ближайшее время под номером 22 и сможет принять участие уже в следующем матче нашей команды против харьковского "Металлиста", который состоится после завершения паузы, связанной с матчами сборных.

В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 результативные передачи. Всего за первую команду "Атлетико Паранаэнсе" он провел 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.