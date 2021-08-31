Колос не спешит искать замену Костышину

1 сентября " Колос " возобновит подготовку к календарному поединку 7 тура чемпионата УПЛ с "Мариуполем".

По имеющейся информации, пока что руководство "Колоса" не ищет замену ушедшему в отставку главному тренеру Руслану Костышину, который принял предложение стать вице-президентом клуба. Обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Кузнецов, входивший в тренерский штаб Костышина.

5 сентября "Колос" паузу в чемпионате УПЛ заполнит сразу двумя спаррингами: утром - со сборной Украины (U-19), а вечером - с "Десной".

Скорее всего, сыграют в этих матчахи несколько потенциальных новичков. Ковалевцы проявляют интерес к нападающему "Львова" Ренану и еще двум потенциальным новобранцам. Переговорный процесс находится на завершающей стадии.