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Колос не спешит искать замену Костышину

Премьер-лига
(2 голосов)

Дадут шанс Сергею Кузнецову

Колос не спешит искать замену Костышину

koloskovalivka.com

Новина українською

1 сентября "Колос" возобновит подготовку к календарному поединку 7 тура чемпионата УПЛ с "Мариуполем".

По имеющейся информации, пока что руководство "Колоса" не ищет замену ушедшему в отставку главному тренеру Руслану Костышину, который принял предложение стать вице-президентом клуба. Обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Кузнецов, входивший в тренерский штаб Костышина.

5 сентября "Колос" паузу в чемпионате УПЛ заполнит сразу двумя спаррингами: утром - со сборной Украины (U-19), а вечером - с "Десной".

Скорее всего, сыграют в этих матчахи несколько потенциальных новичков. Ковалевцы проявляют интерес к нападающему "Львова" Ренану и еще двум потенциальным новобранцам. Переговорный процесс находится на завершающей стадии.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
31.08.2021 в 20:17
Оставте Костышина --всё бывает в этом колхозном УПЛ --ШД взяло физрука с большими понтами 6 игр 5 потереных очков так ещё не кто не начинал
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Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 20:34
Да хай будет Костышин, сколько он - 7 лет уже в клубе, вроде... Думал, что он психанул, а его уговорят остаться, хоть и отставку приняли... Но, всё гораздо лучше! 'И вот оказывается, что жизнь налаживается! "
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Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 20:09
После последнего матча (0:7) в Колосе все пошли на повышение...
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Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 19:37
Сабо возьмите с Морозовым...а то они уже закумарили....эксперты
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+2
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kukarekin (Одесса)
31.08.2021 в 19:47
Сабо тупой как тренер, ни с одним клубом ничего не достиг плюс старческий маразм. Хотя как игрок был как минимум хорош
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0
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