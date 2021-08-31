Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо отправило Бенито в аренду в Хорватию
Киевляне снова отдали игрока в аренду
twitter.com/dmitriseluk
22-летний нигерийский нападающий киевского "
Условия аренды киевский клуб не сообщает.
Напомним, что нигериец перешел в "Динамо" в феврале 2020 года из российского "Тамбова". С тех пор Бенито не смог стать основным игроком "Динамо", только один раз выйдя на поле в чемпионате Украины. Прошлый сезон он провел на правах аренды в донецком "Олимпике".
Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Популярное сейчас
- Официально: Динамо подписало бразильского вингера Витиньо
- Бразильский новобранец Динамо, Челси продолжает погоню за Саулем. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Официально: Криштиану Роналду – игрок Манчестер Юнайтед
- Минай сделал официальное заявление на счет логотипа на футболке Селезнева
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО