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Динамо отправило Бенито в аренду в Хорватию

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Киевляне снова отдали игрока в аренду

Динамо отправило Бенито в аренду в Хорватию

twitter.com/dmitriseluk

Новина українською

22-летний нигерийский нападающий киевского "Динамо" Бенито отправляется на правах аренды в хорватскую "Горицу".

Условия аренды киевский клуб не сообщает.

Напомним, что нигериец перешел в "Динамо" в феврале 2020 года из российского "Тамбова". С тех пор Бенито не смог стать основным игроком "Динамо", только один раз выйдя на поле в чемпионате Украины. Прошлый сезон он провел на правах аренды в донецком "Олимпике".

Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Динамо (Киев) Бенито Горица
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Водитель трамвая (Бухарест)
31.08.2021 в 18:56
А-ха-хах, динамовец обратно на пальму вернулся :)
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