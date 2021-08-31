Динамо отправило Бенито в аренду в Хорватию

22-летний нигерийский нападающий киевского " Динамо " Бенито отправляется на правах аренды в хорватскую "Горицу".

Условия аренды киевский клуб не сообщает.

Напомним, что нигериец перешел в "Динамо" в феврале 2020 года из российского "Тамбова". С тех пор Бенито не смог стать основным игроком "Динамо", только один раз выйдя на поле в чемпионате Украины. Прошлый сезон он провел на правах аренды в донецком "Олимпике".

Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.