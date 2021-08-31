Цыганык: Монзуль удалила Марлона правильно. Она сейчас - лучший арбитр Украины

Украинский журналист Игорь Цыганык высказал свое мнение относительно судейства Екатерины Монзуль в матче 6-го тура УПЛ "Минай" - "Шахтер" (1:1) , где у гостей на старте встречи удалили защитника Марлона.

"Нет сомнений, что Монзуль приняла правильное решение. У нас многие арбитры судят по обстоятельствам, а она - по правилам. Отмашка Марлона - желтая, второй фол - желтая. В ее действиях я не вижу предвзятого отношения. Все могут ошибаться, но главное, чтобы без предвзятости.

Я не вижу ошибок Монзуль в матче с "Минаем".

Многие функционеры клубов отмечают, что в ее действиях бывают ошибки, но нет системной предвзятости. Я согласен с тем, что Монзуль сейчас - лучший арбитр Украины", - сказал Цыганык.