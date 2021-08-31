  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Монзуль удалила Марлона правильно. Она сейчас - лучший арбитр Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Монзуль удалила Марлона правильно. Она сейчас - лучший арбитр Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

И снова к судейству в матче Минай - Шахтер

Цыганык: Монзуль удалила Марлона правильно. Она сейчас - лучший арбитр Украины

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык высказал свое мнение относительно судейства Екатерины Монзуль в матче 6-го тура УПЛ "Минай" - "Шахтер" (1:1), где у гостей на старте встречи удалили защитника Марлона.

"Нет сомнений, что Монзуль приняла правильное решение. У нас многие арбитры судят по обстоятельствам, а она - по правилам. Отмашка Марлона - желтая, второй фол - желтая. В ее действиях я не вижу предвзятого отношения. Все могут ошибаться, но главное, чтобы без предвзятости.

Я не вижу ошибок Монзуль в матче с "Минаем".

Многие функционеры клубов отмечают, что в ее действиях бывают ошибки, но нет системной предвзятости. Я согласен с тем, что Монзуль сейчас - лучший арбитр Украины", - сказал Цыганык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Екатерина Монзуль ФК Минай
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
аалекс ( Крым)
31.08.2021 в 22:27
Даже ярые, за исключением неадекватных, поклонники Динамо признают, что первая жёлтая стремная. Но Цыганык очередной раз подтверждает, что эксперт из него ещё тот .
Ответить
+1
0
vgolovan (полтава)
31.08.2021 в 22:00
монзуль это позор всего украинского футбола и не важно кто за кого просто это не хорошо когда эта дама постоянно портит каждую игру - я болею против шахтера но и мне обидно за такие удаления
Ответить
+2
-2
Fishing 555 (Rivne)
31.08.2021 в 22:04
2 жовті. Шо далі?
Ответить
0
-2
vgolovan (полтава)
31.08.2021 в 22:05
крути педали пока п-ды не дали
+2
0
Fishing 555 (Rivne)
31.08.2021 в 21:59
Звалив як деревину і ще крила роставляє.
Ответить
0
-1
vladimir3354 (Мукачево)
31.08.2021 в 21:58
Якщо дати Могзуль судити всі матчі Шахтаря то Динамо стане чемпіоном після 1 кола
Ответить
+1
-2
Fishing 555 (Rivne)
31.08.2021 в 22:06
А ти не бачиш як шахту за вуха тягнуть?
Ответить
0
-1
balamyt (Boston)
31.08.2021 в 21:50
Монзуль лучшая по Красным карточкам..да и Желтым тоже..т.к. любит бозконтактный женский футбол и глухонемых на поле..
Ответить
+3
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
31.08.2021 в 21:44
Не нужно быть провидцем, чтобы понимать, под чью ДУДКУ "пляшет" Цыганык, я лично был бы весьма удивлён его противоположной оценке действий арбитра...
Ответить
+5
0
avatar
Американец 2000
31.08.2021 в 21:31
Монзуль прост идиотка как и Цыганик ((((
Ответить
+4
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
31.08.2021 в 21:25
Надо было удалять 9 игроков Шахтера .Цыганык был бы даволен а так всего 2 удалила
Ответить
+4
-3
Vantala (Kharkiv)
31.08.2021 в 21:24
Чу, вижу зарево рвущихся пуканов )))
Ответить
+1
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
31.08.2021 в 21:23
Цыганык все жизнь за Динамо кто бы сомневался .он бы еше Венглинского спросил
Ответить
+7
-3
Fishing 555 (Rivne)
31.08.2021 в 22:03
Тобі шо повилазило? Подивився добре як та бразильська мавпа завалила ігрока на землю як деревину а потім гавкай.
Ответить
+1
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
31.08.2021 в 21:00
ВНИМАНИЕЕ !! На сайте гадит ...олексин заднеприводный колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая,Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), Счетчик Ранцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наша страна...
Ответить
0
-9
avatar
c99baf (Харьков)
31.08.2021 в 21:12
Если ты такой патриот,то почему не на передовой?
Ответить
+9
-5
Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 20:45
Сейчас налетят прыщавые малолетки топящие за шахтер и будут слюной брызгать что ты не прав
Ответить
+2
-8
avatar
Просто Квашин (Харьков)
31.08.2021 в 21:00
ты же вонючка олексин из них.... кого ты заднепривод нае*ать хотел....
Ответить
0
-9
Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 21:37
Дятел комнатный потеряйся
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...