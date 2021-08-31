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Кополовец: Селезнев - нормальный человек. С него просто делают виноватого

Премьер-лига
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Вот только сам Евгений постоянно вляпывается в различные скандалы

Кополовец: Селезнев - нормальный человек. С него просто делают виноватого

Новина українською

Бывший спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец высказал сое мнение о скандальном форварде Евгении Селезневе, который с недавних пор защищает цвета закарпатского клуба.

— За "Минай" выступает 36-летний Евгений Селезнев, который мечтает побить рекорд по голам в УПЛ. Ему еще осталось забить восемь мячей. Как думаете, получится у него это сделать в "Минае"?

— У него есть все шансы. Вася к нему хорошо относится, доверяет, он играет все игры. Я знаю, что Женя очень старается. Возле него объединилась команда. Он там, не знаю, как сказать, лидер, папа, авторитетный футболист. Он добился немалого в украинском футболе и молодежь возле него объединяется. Женя их настраивает, делится опытом. Шансы побить рекорд есть, но все зависит от него. Хотелось бы, чтоб уже забил гол, но пока не получается. Ничего, время еще есть. Я с ним общался не один раз и вижу, что он очень сильно мотивирован.

— Раз мы уже начали разговор за Селезнева, то не могу не спросить о скандальном случае с отсутствием у него на футболке шеврона "Слава Украине" в матче с "Шахтером". Что это было, случайность или акция протеста?

— Случайность, это не его вина. Он все правильно сказал: ему дали майку, он надел. У нас, реально, с формой проблема. Если ты даришь майку, то не всегда есть второй комплект. Это уже недоработка не Селезнева, а административного штаба. Должна быть пара маек с шевронами. Сейчас мало кого интересует игра, всех интересуют околофутбольные игры, скандалы, хайп.

Женя не виноват. Могу это сказать со стопроцентной уверенностью. Он что, сорвал шеврон, по-вашему? Нет, конечно. Он нормальный человек. С него просто делают виноватого.

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В статье: Евгений Селезнев Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
fanday

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Комментарии (4)
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Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 20:32
Селя классный пацаняка, ..а долбни которые на него грязь льют подавитесь своей желчью.....стадо упоротое
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Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 20:17
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ascent (Луксор)
31.08.2021 в 20:15
Сейчас в стране ж0па и во всем виноваты СЕПАРЫ! Эта роль окончательная и пересмотру не подлежит, а иначе народ очнется и спросит с других...
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Просто Квашин (Харьков)
31.08.2021 в 20:32
Все сепары - педе*асты... Без них, мы давнл бы жили лучше, чем Прибалтика,Румыния,Болгария,Венгрия.... Потому что, в 90-е годы все выгнали и люстрировали коммуняк, а у нас одумались только в 2014 году,когда эти бл*ди до войны довели... Ненавижу сепаров и колаборантов...
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