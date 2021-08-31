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Витиньо: Динамо было моим личным предпочтением. Это великий европейский клуб

Премьер-лига
(2 голосов)

Первое интервью бразильца в киевском клубе

Витиньо: Динамо было моим личным предпочтением. Это великий европейский клуб

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

После подписания пятилетнего контракта с киевским "Динамо" бразильский нападающий Витиньо дал свое первое интервью в качестве футболиста команды.

- Первые впечатления замечательные, я уже два дня в Киеве, мне здесь очень нравится, "Динамо" также производит самое лучшее впечатление.

- У вас были другие варианты продолжения карьеры, почему выбрали именно "Динамо"?

- Это было моим личным предпочтением. Я выбрал "Динамо", потому что это великий европейский клуб. Когда мне предложили перейти сюда, я сразу согласился.

- Каких бразильских футболистов, которые играли в Украине, вы знаете?

- Данило Силву, который стоит рядом. Нужно много работать, чтобы играть, так, как он. Надеюсь, у меня это получится. Хочу вместе с остальными ребятами приносить пользу команде и делать для нее что-то хорошее.

- Расскажите о вашей любимой позиции на поле и сильных качествах.

- Я беру пример с Неймара и Роналдиньо, стремлюсь играть, как они. Если буду много работать, верю, что у меня это получится в "Динамо".

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- Подписав контракт с "Динамо", вы впервые уехали так далеко от дома?

- Конечно. Для меня здесь все ново, поэтому в первую очередь для меня важно адаптироваться к новым условиям, максимально выкладываться на поле на тренировках и помогать "Динамо". Рассчитываю серьезно здесь поработать.

- Как считаете, сколько времени вам понадобится на адаптацию, чтобы влиться в коллектив и привыкнуть к требованиям тренерского штаба?

- Я – командный игрок, поэтому партнеры для меня важны. Также буду внимательно слушать, что хочет от меня видеть тренер. Думаю, адаптируюсь быстро. Конечно же, буду прислушиваться к советам Данилы Силвы и советоваться с ним по телефону, если будут вопросы.

- Почему выбрали для себя 22-й номер?

- Эта цифра является сумой дней рождений сына и других членов семьи.

- Вы в "Динамо" на 5 лет, каких целей планируете достичь с командой?

- Прежде всего, хочу адаптироваться в команде и каждый год становиться чемпионом, завоевывая трофеи.

- В ближайшие дни вы уедете в Бразилию или останетесь в Украине ждать сбора команды после матчей национальных команд?

- Останусь в Украине и буду усердно работать в ожидании партнеров.

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В статье: Динамо (Киев) Витиньо
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (18)
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Просто Квашин (Харьков)
31.08.2021 в 22:48
ВНИМАНИЕЕ !! На сайте гадит ...олексин заднеприводный колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая,Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), Счетчик Ранцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наша страна...
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0
0
ZNAK_VOPROSA
31.08.2021 в 22:36
А что это за великий европейский клуб?
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
31.08.2021 в 22:22
А он сам знает что этот бред с совковым душком говорил?
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0
0
аалекс ( Крым)
31.08.2021 в 22:17
Главное, чтобы сильные морозы и снегопад его не сломали. Удачи в новом клубе.
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0
0
avatar
alex69 (Париж)
31.08.2021 в 22:05
Все, что написано это шаблон, читайте между строк, и все поймёте!:)
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0
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
31.08.2021 в 22:03
"великий европейский клуб"
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+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
31.08.2021 в 22:36
Эй ты ХТЗ Ты что с луны свалился лучше постучись головой о стенку так легче тебе станет. Динамо в Европе что-то выиграло. А ты?
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0
-1
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Водитель трамвая (Бухарест)
31.08.2021 в 22:39
Fisting 555, единственный украинский клуб, выигравший хочть что-то в Европе - это Шахтер. Для школоты напомню - Кубок УЕФА 2009 года, дюжина лет назад.
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
31.08.2021 в 22:50
Знову сєпари смердючі Неньку Україну брудом поливають... Бо вони ж не розуміють Що й за них на фронті Герої вмирають... Недолугі планокури Недобитки підлі, Морди понаїли Совісті ж не мають..
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
31.08.2021 в 21:44
Это конечно он сказал, чтобы сделать приятное менеджменту и болельщикам команды. Понятно, что это общепринятая фраза, которую обычно говорят при презентации игрока. Была информация, что он давал обещание Бордо о переходе в эту команду. Но «та то таке». Главное чтобы он теперь имел желание играть за Динамо, повышать своё мастерство, а не просто отрабатывать контракт.
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+1
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
31.08.2021 в 22:05
Общепринятое мнение европейцев о Динамо - это команда без особого престижа, от которой осталась одна вывеска, пинкофлойды какие-то.
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+1
0
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Я так думаю... (КиЇв)
31.08.2021 в 22:28
Я бы промолчал может быть в ответ на этот пост, но не могу не сделать пассаж в отношении фразы: «общепринятое мнение европейцев о Динамо». Это ж откуда такие данные, кто-то соцопрос среди европейцев проводил, результаты этого опроса можно увидеть? Кто эти европейцы, которые так думают? Ой, я прошу Вас не смешите мои тапочки, а то помпончики оторвутся. Хотите я Вам песенку спою: « Синеет море над бульваром; Каштан над городом цветет; И Константин берет гитару; И тихим голосом поет; Я вам не скажу за всю Одессу; Вся Одесса очень велика; Но и Молдаванка, и Пересыпь; Обожают Костю моряка».
0
0
Дрюон (Одесса)
31.08.2021 в 21:43
Вьюха стандартная, ни о чем. Посмотрим. Бывало, бразилы за Динамо заигрывали - тот же Силва, да и Ринкон. Тем более у них сейчас главный тренер - спец по работе с молодыми бразильцами. Короче, будет интересно посмотреть.
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+1
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
31.08.2021 в 21:38
А к бомжам идут за баблом
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+2
-3
Fishing 555 (Rivne)
31.08.2021 в 21:55
Бомж це ти
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+4
-1
lightning (Одесса)
31.08.2021 в 21:34
Ответить
0
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
31.08.2021 в 21:39
Фаны чернож опца обиделись? :)
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0
0
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ШашлычОк (Черкассы)
31.08.2021 в 21:28
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