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Витиньо: Динамо было моим личным предпочтением. Это великий европейский клуб
Первое интервью бразильца в киевском клубе
fcdynamo.kiev.ua
После подписания
- Первые впечатления замечательные, я уже два дня в Киеве, мне здесь очень нравится, "Динамо" также производит самое лучшее впечатление.
- У вас были другие варианты продолжения карьеры, почему выбрали именно "Динамо"?
- Это было моим личным предпочтением. Я выбрал "Динамо", потому что это великий европейский клуб. Когда мне предложили перейти сюда, я сразу согласился.
- Каких бразильских футболистов, которые играли в Украине, вы знаете?
- Данило Силву, который стоит рядом. Нужно много работать, чтобы играть, так, как он. Надеюсь, у меня это получится. Хочу вместе с остальными ребятами приносить пользу команде и делать для нее что-то хорошее.
- Расскажите о вашей любимой позиции на поле и сильных качествах.
- Я беру пример с Неймара и Роналдиньо, стремлюсь играть, как они. Если буду много работать, верю, что у меня это получится в "Динамо".
- Подписав контракт с "Динамо", вы впервые уехали так далеко от дома?
- Конечно. Для меня здесь все ново, поэтому в первую очередь для меня важно адаптироваться к новым условиям, максимально выкладываться на поле на тренировках и помогать "Динамо". Рассчитываю серьезно здесь поработать.
- Как считаете, сколько времени вам понадобится на адаптацию, чтобы влиться в коллектив и привыкнуть к требованиям тренерского штаба?
- Я – командный игрок, поэтому партнеры для меня важны. Также буду внимательно слушать, что хочет от меня видеть тренер. Думаю, адаптируюсь быстро. Конечно же, буду прислушиваться к советам Данилы Силвы и советоваться с ним по телефону, если будут вопросы.
- Почему выбрали для себя 22-й номер?
- Эта цифра является сумой дней рождений сына и других членов семьи.
- Вы в "Динамо" на 5 лет, каких целей планируете достичь с командой?
- Прежде всего, хочу адаптироваться в команде и каждый год становиться чемпионом, завоевывая трофеи.
- В ближайшие дни вы уедете в Бразилию или останетесь в Украине ждать сбора команды после матчей национальных команд?
- Останусь в Украине и буду усердно работать в ожидании партнеров.
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