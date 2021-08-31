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Ингулец объявил конкурс на лучшую речевку. Победитель получит подарок с автографом Поворознюка
Включаем фантазию
facebook.com/FCInhulets
"Ингулец" объявил среди болельщиков конкурс на лучшую речевку о команде.
Победителя выберет сама команда 10 сентября.
Победитель получит специальный подарок с автографом президента клуба Александра Поворознюка.
Предложить свои варианты слогана или речевки можно в комментариях в Фейсбуке.
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Комментарии (4)
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Romerik (YNWA)
31.08.2021 в 23:55
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pilips111 (Чернигов)
31.08.2021 в 23:31
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Соколов (Никополь)
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vasylkoo (Львів)
31.08.2021 в 23:23
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