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Ингулец объявил конкурс на лучшую речевку. Победитель получит подарок с автографом Поворознюка

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Включаем фантазию

Ингулец объявил конкурс на лучшую речевку. Победитель получит подарок с автографом Поворознюка

facebook.com/FCInhulets

Новина українською

"Ингулец" объявил среди болельщиков конкурс на лучшую речевку о команде.

Победителя выберет сама команда 10 сентября.

Победитель получит специальный подарок с автографом президента клуба Александра Поворознюка.

Предложить свои варианты слогана или речевки можно в комментариях в Фейсбуке.

Ингулец объявил конкурс на лучшую речевку. Победитель получит подарок с автографом Поворознюка - изображение 1
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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Комментарии (4)
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Romerik (YNWA)
31.08.2021 в 23:55
Мог бы и гранату подарить с автографом. Кому твоя фотобумага сдалась..
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0
-1
pilips111 (Чернигов)
31.08.2021 в 23:31
Плакат?
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0
0
Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 23:28
А можно забухать с Поворознюком ? Вот это не плохой подарок был бы
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0
0
vasylkoo (Львів)
31.08.2021 в 23:23
думав калаш подарує а тут таке )
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0
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