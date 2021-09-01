Три динамовца, Довбик и Матвиенко. Символическая сборная августа по версии UA-Футбол

Говорят, что с первыми итогами никогда нельзя спешить. Прежде всего стоит присмотреться, а уже потом делать глобальные выводы по тому или иному игроку/тренеру/команде (нужное выберете). Мы прождали полтора месяца, оценили ситуацию и решили, что самое время сделать первые выводы сезона УПЛ. Выводы в виде символической сборной половины июля и целого августа.

Как обычно, схему мы берем необычную. На этот раз, дабы разместить первых героев, выбрали расстановку 3-5-1-1 с единственным форвардом и атакующим полузащитником под ним. Поехали!

Вратарь - Олег Билык, "Александрия"

По идее, лучшим кипером должен признаваться самый "сухой" вратарь. Однако одно дело набивать статистику в доминирующей команде, и совсем другое - в середняке или аутсайдере. Олег Билык свое признание заслужил. Он сумел качественно заменить опытного Панькива, и, как минимум, в двух играх своей команды был героем - против "Зари" и "Львова". "Горожане" не посыпались после ухода Шарана, а Билык стал надежной стеной в воротах коллектива Гуры.

Правый центральный защитник - Томаш Кендзера, "Динамо"

Во втором туре сезона, который стал первым для киевлян, Мирча Луческу оставил Томаша на замене, выпустив вместо него Тымчика. Александр зажег и начало казаться, что в основе прописался надолго. Но как бы не так. В главных матчах УПЛ (против "Десны", "Колоса" и "Зари") выбор румынского наставника все равно был один - Кендзера. Польский фулбек надежен на своем фланге и не забывает помогать в атаке. На его счету гол в последней игре с "Колосом".

Центральный защитник - Владислав Бабогло, "Александрия"

Еще один "александриец", который отлично себя проявляет после ухода Шарана. Бабогло и до этого привлекался к матчам с основным составом, но в начале этого сезона стал показывать лидерскую игру в обороне, а также стал мощным орудием при стандартах. На его счету есть уже забитый гол, а также отличный перформанс против "Зари", "Шахтера" и, особенно, "Колоса". Теперь главное не останавливаться на достигнутом.

Левый центральный защитник - Николай Матвиенко, "Шахтер"

Несмотря на то, что "горняки" идут в таблице вторыми, выбрать игроков вице-чемпиона для сборной месяца было сложно. Мы решили остановиться на Матвиенко. Если в матчах ЛЧ у него временами возникает ряд трудностей (встреча с "Монако" тому пример), то на украинских полях он безупречен. Причем, как на позиции левого защитника, так и в качестве центрбека. Матвиенко практически незаменимый футболист для ДД, который дал ему отдохнуть только в недавней игре с "Минаем". И мы видели, чем это закончилось.

Правый латераль - Владислав Калитвинцев, "Десна"

Позиция достаточно условная, учитывая как сильно Влад любит играть на атаку. Черниговчане удивили многих в первых четырех турах и последующие провалы не должны отразиться на восприятии Калитвинцева. Он был хорош. На данную минуту он один из двух игроков, которые набрали шесть очков по системе гол+пас. Влад четырежды помог отличиться партнерам, а также дважды забил сам. Круто, не правда ли?

Центральный полузащитник - Оливье Тилль, "Ворскла"

В нашей команде будет три центрхава, два из которых играют за один клуб. Первый - представитель Люксембурга, Тилль, который влюбил в себя всю Полтаву с первого своего матча прошлой зимой, после чего и не думает расслабляться. Он, как и Калитвинцев, набрал в шести турах 2+4, что можно назвать очень достойными цифрами. "Ворскла" нестабильная на старте кампании, но когда Оливье в хорошем настроении, то его клуб всегда будет показывать не стыдную игру.

Центральный полузащитник - Александр Скляр, "Ворскла"

А вот и второй полтавчанин, который поразил нас на старте кампании. Речь конечно же про Скляра, позицию которого описать на поле непросто. В схеме с четырьмя защитниками он играет ближе к правому краю, а когда Максимов играет в три ЦЗ, то Александр выступает в качестве инсайда, покрывая собой большой участок поля. Его голевые свершения (1+1) меркнут на фоне того же Тилля, но пользы от Скляра не меньше. А то и больше.

Центральный полузащитник - Николай Шапаренко, "Динамо"

Думали, что мало игроков действующего чемпиона? Вот, пожалуйста, Николай Шапаренко. Лидер центра поля киевлян, который почувствовал такую уверенность после прихода Луческу, что начинает казаться, что ему под силу все. Начать атаку? Без проблем. Протащить мяч вперед? Только пожелайте. Отдать голевую или предголевую? Никаких вопросов. Николай в последнее время очень много спорит с арбитрами, однако, если брать чисто футбольную сторону, то сейчас он on fire.

Левый латераль - Александр Назаренко, "Днепр-1"

Мы до последнего сомневались, кого выбрать - Назаренко или Авагимяна. Оба показывают классную игру, временами вытаскивая команду в одиночку. В последний момент мы таки решили выбрать "Назика" чисто, как принято говорить, из-за статистики. Он впечатляет. 2+2 в шести матчах, умение играть на двух флангах, шикарный дриблинг и красивые голы. Начал сезон Назаренко за здравие. Посмотрим теперь, что будет дальше.

Атакующий полузащитник - Виталий Буяльский, "Динамо"

MVP первых шести туров. Буяльский в отличной форме вернулся после травмы, полученной в конце прошлого сезона. Сейчас он забивает практически в каждом матче (причем на любой вкус), отдает классные передачи на товарищей, а также не боится черновой работы. И самое главное, именно Виталий - лучший бомбардир УПЛ на данный момент. Где-то грустит Богдан Леднев, понимая, что при таком Буяльском в основу он будет попадать не очень часто.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

На позиции форварда выбор был прекрасен - Степанюк, Кулаков, Траоре, Безбородько. Все заслужили. Но мы взяли Артема Довбика. По многим причинам. За характер. За стремление забивать. За умение подыгрывать партнерам, а не только замыкать в пустые. За красивые голы в меньшинстве. И за все остальное. Довбик наш выбор, хотя и среди остальных было много достойных.

Тренер - Мирча Луческу, "Динамо"

Несмотря на то, что румынский специалист пропустил большую часть матчей начала сезона, его танк все равно идет практически без остановок, разметая соперников на своем пути. Можно говорить, что "Динамо" еще не встретило достойного сопротивления, но у них сейчас лучшая атака, самая надежная оборона и наиболее привлекательная игра. А значит Луческу все делает правильно.