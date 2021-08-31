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Переход Жерсона в Салернитану сорвался. Динамо не прислало вовремя трансферные документы
Итальянский клуб не успел зарегистрировать переход
Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko
Легионер "
По информации источника, клубы уже якобы обо всем договорились, но "Салернитана" так и не получила необходимых бумаг от "Динамо", чтобы вовремя технически оформить и зарегистрировать переход.
По каким причинам бумаги от "Динамо" не пришли вовремя, пока что непонятно.
У "Салернитаны" еще есть небольшой шанс официально зарегистрировать переход, но для этого клубу предстоит доказать, что задержка случилась по форс-мажорным причинам.
Отметим, что в текущем чемпионате на счету Родригеса 139 минут в трех матчах, в двух последних поединках футболист на поле не выходил, а также не присутствовал на командном фото для УЕФА.
Его контракт с "Динамо" действует до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 млн евро.
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