Переход Жерсона в Салернитану сорвался. Динамо не прислало вовремя трансферные документы

Легионер " Динамо " Жерсон Родригеш остается в Киеве. Как сообщает известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, трансфер в "Салернитану" сорвался в последний момент.

По информации источника, клубы уже якобы обо всем договорились, но "Салернитана" так и не получила необходимых бумаг от "Динамо", чтобы вовремя технически оформить и зарегистрировать переход.

По каким причинам бумаги от "Динамо" не пришли вовремя, пока что непонятно.

У "Салернитаны" еще есть небольшой шанс официально зарегистрировать переход, но для этого клубу предстоит доказать, что задержка случилась по форс-мажорным причинам.

Отметим, что в текущем чемпионате на счету Родригеса 139 минут в трех матчах, в двух последних поединках футболист на поле не выходил, а также не присутствовал на командном фото для УЕФА.

Его контракт с "Динамо" действует до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 млн евро.