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Переход Жерсона в Салернитану сорвался. Динамо не прислало вовремя трансферные документы

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Итальянский клуб не успел зарегистрировать переход

Переход Жерсона в Салернитану сорвался. Динамо не прислало вовремя трансферные документы

Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Легионер "Динамо" Жерсон Родригеш остается в Киеве. Как сообщает известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, трансфер в "Салернитану" сорвался в последний момент.

По информации источника, клубы уже якобы обо всем договорились, но "Салернитана" так и не получила необходимых бумаг от "Динамо", чтобы вовремя технически оформить и зарегистрировать переход.

По каким причинам бумаги от "Динамо" не пришли вовремя, пока что непонятно.

У "Салернитаны" еще есть небольшой шанс официально зарегистрировать переход, но для этого клубу предстоит доказать, что задержка случилась по форс-мажорным причинам.

Отметим, что в текущем чемпионате на счету Родригеса 139 минут в трех матчах, в двух последних поединках футболист на поле не выходил, а также не присутствовал на командном фото для УЕФА.

Его контракт с "Динамо" действует до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Салернитана (Италия) Жерсон Родригес
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Источник:
Gianlucadimarzio

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Комментарии (4)
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Камонплей
31.08.2021 в 23:57
З яких причин паперу від "Динамо" не прийшли вчасно, поки що непонятною ________________________________________________________ ммм. продовжуєте підтверджувати репутацію?
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0
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friday13 (Івано-Франківськ)
31.08.2021 в 23:51
не солідно. з динамо в салернітану. суркіс розуміє
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royalstas (Вінниця)
31.08.2021 в 23:40
Просто шок.....купіть новий факс Суркісу!!!
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avatar
Romerik (YNWA)
31.08.2021 в 23:28
Факс заел. Суркис с ним на Вы уже давно...
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