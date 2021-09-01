Кополовец: Кобин анонсирует 50 очков Миная в нынешнем сезоне УПЛ

Бывший спортивный директор " Миная " Михаил Кополовец высказал свое мнение о старте команды в нынешнем сезоне УПЛ.

— Какие условия в "Минае" по сравнению с другими клубами Премьер-лиги?

— Я же отошел от команды и сейчас не могу сказать. Однако условия не самые сильные для клубов Премьер-лиги, это сто процентов.

— После пяти туров в активе "Миная" пять очков и 12-е место в турнирной таблице. Это успех для ужгородского клуба на этом отрезке или где-то недобрали очков?

— Сложно сказать, что где-то недобрали. Конечно, с Вересом могли сыграть лучше, хотя бы не проиграть. Больше не могу сказать, что где-то недобрали. Еще раз повторюсь, команда собиралась очень быстро и было сложно спрогнозировать, как она будет играть. Ничья с Шахтером показывает, что у команды есть характер и яйца. Это мне понравилось.

— За какое место "Минай" будет бороться в этом сезоне по вашему мнению?

— Я с Васей говорил, у него очень серьезные амбиции — анонсирует 50 очков. Мне кажется, это нормальный подход. Он дает пацанам месседж, что надо бороться, психологически их настраивает, чтобы команда не думала о выживании. За какое место будет бороться? Ну, хотелось бы, чтобы команда осталась в Премьер-лиге. В Ужгороде любят футбол и команду.

— Вы общаетесь с Кобиным, что он говорил о задачах, поставленных руководством?

— Сложно сказать. Меня нет сейчас в команде, я не вникаю сильно. Васю я сильно не расспрашиваю, мы общаемся на уровне друзей.