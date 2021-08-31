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СМИ: Труа арендует Супрягу и Жерсона и отдаст в Бельгию Кухаревича

Премьер-лига
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(1 голосов)

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СМИ: Труа арендует Супрягу и Жерсона и отдаст в Бельгию Кухаревича

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В ночь на 1 сентября в Европе закрывается летнее трансферное окно, которое выдалось очень насыщенным.

Интересных и громких переходов очень много, спортивные СМИ пестрят заголовками, а редакторы в последний день сбивают клавиатуры в кровь, не успевая давать материалы.

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Поэтому одной строкой мы даем и три украинских трансфера, о которых 31 августа еще не было объявлено, однако которые, по данным различных СМИ, уже зарегистрированы.

Как мы уже писали раньше, трансфер вингера Динамо Жерсона Родригеса в итальянскую Салернитану сорвался в последний момент. Тем не менее, как пишет журналист ТК Футбол Игорь Бурбас, киевляне все-таки успели отдать игрока в аренду. Правда не в Италию, а в Францию. По информации источника, футболиста с правом выкупа арендовал Труа.

Чуть позже пришла информация от французского издания Goal, что Труа не ограничился одним Родригесом и якобы арендовал Владислава Супрягу. Ну а насколько информация правдива, узнаем уже в среду.

Ну и наконец все тот жеТруа отдал в аренду в бельгийский Лувьен украинского форварда Николая Кухаревича. Футболист, который был куплен у Руха в июле, поедет набираться опыта в молодежку бельгийской команды Лувьен. Данную информацию дают источники как в Бельгии, так и в Франции, так что ей, кажется, можно доверять.

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В статье: Труа Динамо (Киев) Владислав Супряга Жерсон Родригес Лувьен
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Комментарии (3)
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Камонплей
01.09.2021 в 00:27
нахіба труа 26 річний родрігез з неадекватними запитами сурка якщо їм доступна вся молодіжка мансіті і таланти французьких клубів?
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0
0
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Я так думаю... (КиЇв)
01.09.2021 в 00:03
«Оптом дешевле»
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Romerik (YNWA)
31.08.2021 в 23:57
Ахах. Пограв за Труа? А скільки пафосу було при підписанні...
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