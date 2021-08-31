СМИ: Труа арендует Супрягу и Жерсона и отдаст в Бельгию Кухаревича

В ночь на 1 сентября в Европе закрывается летнее трансферное окно, которое выдалось очень насыщенным.

Интересных и громких переходов очень много, спортивные СМИ пестрят заголовками, а редакторы в последний день сбивают клавиатуры в кровь, не успевая давать материалы.

Поэтому одной строкой мы даем и три украинских трансфера, о которых 31 августа еще не было объявлено, однако которые, по данным различных СМИ, уже зарегистрированы.

Как мы уже писали раньше, трансфер вингера Динамо Жерсона Родригеса в итальянскую Салернитану сорвался в последний момент . Тем не менее, как пишет журналист ТК Футбол Игорь Бурбас, киевляне все-таки успели отдать игрока в аренду. Правда не в Италию, а в Францию. По информации источника, футболиста с правом выкупа арендовал Труа.

Чуть позже пришла информация от французского издания Goal, что Труа не ограничился одним Родригесом и якобы арендовал Владислава Супрягу. Ну а насколько информация правдива, узнаем уже в среду.

Ну и наконец все тот жеТруа отдал в аренду в бельгийский Лувьен украинского форварда Николая Кухаревича. Футболист, который был куплен у Руха в июле, поедет набираться опыта в молодежку бельгийской команды Лувьен. Данную информацию дают источники как в Бельгии, так и в Франции, так что ей, кажется, можно доверять.