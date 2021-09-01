Динамо официально подтвердило аренду Жерсона Родригеса

Киевское "Динамо" на официальном сайте объявило, что люксембургский легионер Жерсон Родригес текущий сезон проведет на правах аренды во французском клубе "Труа".

"Труа" в прошлом сезоне выиграл Лигу 2 и получил право выступать в высшем дивизионе чемпионата Франции. Однако после стартовых четырех туров команда занимает последнее место, набрав один балл.

Жерсон Родригес перешел в "Динамо" в августе 2019-го из японского клуба "Джубило Ивата". Зимой 2020-го переходил на правах аренды в турецкий "Анкарагюджю", однако летом прошлого года вернулся и получил новый шанс от Мирчи Луческу.

В прошлом сезоне стал важным игроком основы киевского клуба, однако в последнее время в "Динамо" были недовольны поведением футболиста. В частности, Мирча Луческу объяснял, что не использует его в матчах УПЛ, поскольку играть должны те, "кто хочет быть в команде".

В общем Жерсон Родригес, которого transfermarkt оценивает в 3 млн евро, сыграл за "Динамо" 53 матча, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Люксембуржец выступал на флангах атаки. Добавим, что вчера "Динамо" объявило о трансфере бразильца Витиньо, который теперь будет конкурировать за место в основе с Цыганковым, Вербичем, Де Пеной и Караваевым.