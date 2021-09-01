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Динамо официально подтвердило аренду Жерсона Родригеса

Премьер-лига
(2 голосов)

Люксембуржец переезжает во Францию

Динамо официально подтвердило аренду Жерсона Родригеса

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Киевское "Динамо" на официальном сайте объявило, что люксембургский легионер Жерсон Родригес текущий сезон проведет на правах аренды во французском клубе "Труа".

"Труа" в прошлом сезоне выиграл Лигу 2 и получил право выступать в высшем дивизионе чемпионата Франции. Однако после стартовых четырех туров команда занимает последнее место, набрав один балл.

Жерсон Родригес перешел в "Динамо" в августе 2019-го из японского клуба "Джубило Ивата". Зимой 2020-го переходил на правах аренды в турецкий "Анкарагюджю", однако летом прошлого года вернулся и получил новый шанс от Мирчи Луческу.

В прошлом сезоне стал важным игроком основы киевского клуба, однако в последнее время в "Динамо" были недовольны поведением футболиста. В частности, Мирча Луческу объяснял, что не использует его в матчах УПЛ, поскольку играть должны те, "кто хочет быть в команде".

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В общем Жерсон Родригес, которого transfermarkt оценивает в 3 млн евро, сыграл за "Динамо" 53 матча, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Люксембуржец выступал на флангах атаки. Добавим, что вчера "Динамо" объявило о трансфере бразильца Витиньо, который теперь будет конкурировать за место в основе с Цыганковым, Вербичем, Де Пеной и Караваевым.

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В статье: Труа Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
ФК Динамо Київ

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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
01.09.2021 в 08:31
Баба з воза ,кобилі легше.
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0
0
MaximSK (Киев)
01.09.2021 в 08:12
Правильно сделали, игрок он средний, еще хотел уйти. Жаль что Супрягу не отпустили только
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+1
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Golfik25 (Киев)
01.09.2021 в 07:54
Отлично. Пускай валит.
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0
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